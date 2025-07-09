Компания Zoom выпустила новое отдельное приложение для гарнитур Meta* Quest, позволяющее проводить видеоконференции в виртуальной реальности. Ранее интеграция Zoom в VR была неудобной: она работала только через приложение Meta Horizon Workspaces и требовала платной подписки для организации встреч. Это создавало барьеры для широкого использования.

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Новое приложение решает эти проблемы. Теперь оно является самостоятельным и работает с любой лицензией Zoom, как бесплатной, так и платной. Пользователи могут присоединяться к встречам или организовывать их, появляясь в виде своих аватаров Meta. Приложение поддерживает гарнитуры Meta Quest 3, Quest 3S, Quest Pro и Quest 2.

Во время VR-звонка пользователи видят всех остальных участников, независимо от того, используют ли те настольное, мобильное или веб-приложение Zoom. Также поддерживается режим сквозного обзора (passthrough) на совместимых гарнитурах. Эта функция позволяет видеть элементы реального окружения, не снимая гарнитуру, что повышает удобство и безопасность.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Zoom по внедрению аватаров и искусственного интеллекта в свои сервисы. В прошлом году компания уже позволила пользователям Vision Pro присоединяться к встречам с помощью их цифровых «персон» и запустила собственные ИИ-аватары для коротких сообщений в команде.

Ранее для развития подразделения «умных» очков компания Meta вложила $3,5 млрд в крупнейшего производителя очков EssilorLuxottica.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ