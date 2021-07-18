Токсики, нарциссы и газлайтеры: простые приемы, которые помогут им противостоять

Шахида Араби несколько лет изучала стратегии поведения для жертв буллинга и абьюзивного поведения. Она автор нескольких бестселлеров, посвященных тому, как не позволить манипуляторам, газлайтерам и нарциссам делать то, что они так хорошо умеют. Летом в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла ее книга «Токсичные люди». Inc. публикует отрывок.

Бессмысленные споры и отвлекающие маневры в разговоре

Злокачественные нарциссы используют множество отвлекающих маневров в разговоре, чтобы выбить вас из колеи и вовлечь в свой хаос. К ним могут относиться следующие тактики:

Переход на личности и подрыв репутации. Когда нарциссы не могут логически опровергнуть ваш аргумент или точку зрения, они прибегают к персональным нападкам: используют нелогичные рассуждения, оскорбления, проекцию и газлайтинг, чтобы сбить вас с толку и запутать, стоит вам только в чем-то не согласиться или оспорить их. Это делается для того, чтобы дискредитировать и запутать вас, увести в сторону от основной проблемы и заставить испытывать чувство вины за то, что вы живой человек с мыслями и чувствами, которые отличаются от их собственных. Достаточно десяти минут спора с нарциссом, и вы уже гадаете, как вообще в это ввязались. Вы всего лишь выразили несогласие с его нелепым утверждением, будто небо красное, а теперь все ваше детство, семья, друзья, нормы морали, карьера и образ жизни смешаны с грязью. Это происходит потому, что ваше несогласие противоречит его ложному убеждению, будто он всесилен и всезнающ, угрожает его раздутому эго и ощущению собственного превосходства. Вместо того чтобы отвечать на ваши аргументы, он нападает на вашу личность.

Как противостоять переходу на личности. Безусловно, лучшая реакция — ее отсутствие, однако если по какой-то причине вы вынуждены ответить на нападки нарцисса, то не поддавайтесь на его отвлекающие маневры. Повторяйте факты и дайте ему понять, что личные нападки не имеют отношения к делу. По возможности прекратите этот разговор. Вы не обязаны объяснять взрослому человеку, как быть достойной личностью. Помните: токсичные люди спорят не с вами, они, по сути, спорят сами с собой, а вы лишь соучастник их долгого, изнуряющего монолога. Они обожают драматизм и живут ради создания хаоса. Пытаясь подобрать аргумент, опровергающий их нелепые утверждения, вы обеспечиваете нарциссическое подкрепление. Не кормите нарциссов — лучше осознайте, что проблема не в вас, а в их оскорбительном поведении. Прекратите общение, как только почувствуете первые признаки обострения ситуации, и потратьте свою энергию на заботу о себе и самозащиту.

Навешивание ярлыков. Как известно, нарциссы раздувают из мухи слона в случае любой угрозы своему превосходству. В их реальности только они могут быть правы, а любой, кто осмелится не согласиться, станет причиной нарциссической ярости. Как утверждает психиатр Марк Гоулстон, это следствие не заниженной самооценки, а ощущения вседозволенности и ложного чувства превосходства. Он пишет: «В глазах нарцисса весь мир должен одобрять, обожать, слушаться его и соглашаться с ним. Что-то меньшее воспринимается как нападение, на которое, по мнению нарцисса, он вправе ответить гневом». У самых низменных представителей этого типа ярость принимает форму навешивания ярлыков, когда им не удается иначе повлиять на ваше мнение или эмоции. Они чувствуют себя вправе унижать и обзывать вас. Обзывательства — простой и быстрый способ унизить ваши умственные способности, внешний вид или поведение, попутно лишая вас права быть человеком с собственным мнением. Эта тактика также может использоваться, чтобы критиковать ваши убеждения, мнения и идеи. Ваш личный жизненный опыт, обоснованная точка зрения или аргументированное мнение внезапно становятся «дурацкими» или «идиотскими» в руках агрессивного нарцисса, который чувствует для себя угрозу, но не может ничего возразить по существу. Нарциссы оскорбляют ваши умственные способности, чтобы скрыть свою некомпетентность. Вместо того чтобы атаковать ваши аргументы, нарцисс атакует вас, стремясь всеми возможными способами подорвать ваш авторитет и поставить под сомнение интеллект.

Как противостоять навешиванию ярлыков. Важно прекратить любое оскорбительное взаимодействие и донести до оппонента, что вы не намерены такое терпеть. Ситуация будет только ухудшаться. Не принимайте это на свой счет: поймите, человек прибегает к оскорблениям только потому, что ему неведомы другие, более достойные способы коммуникации. Вы можете сделать следующее:

— Если вас расстраивает навешивание ярлыков, используйте методы осознанного дыхания, чтобы успокоиться и перевести внимание на оптимальные способы самозащиты в ваших обстоятельствах.

— Если во время дискуссии к вам применяет эту тактику член семьи или партнер, твердо скажите, что не собираетесь терпеть подобное неуважение, и безопасно для себя завершите разговор.

— Если это происходит на фоне преследования или домогательств со стороны бывшего партнера, сохраните доказательства на случай, если они потребуются для возбуждения уголовного дела.

— Если на вас навешивают ярлыки в профессиональной среде, проанализируйте, можете ли вы довести это до сведения начальства.

— Если вы столкнулись с инцидентом в интернете, сообщите об этом в соответствующую службу социальной сети и заблокируйте агрессора. Сохраните скриншоты, если человек продолжит киберпреследование.

Масштабные обобщения. Вместо того чтобы разбираться с реальными проблемами, нарциссы предпочитают делать масштабные обобщения, если мы осмеливаемся заявить о дурном обращении. К таким обобщениям относится преувеличение вашей сверхчувствительности или всеобъемлющие утверждения из разряда: «Ты никогда не бываешь доволен» или «Ты всегда слишком остро реагируешь». Эта тактика может быть особенно мощной в отношении эмпатичных людей, поскольку в этом случае применяется газлайтинг для внушения идеи, что проблема кроется в нашей повышенной чувствительности, а не в их насилии. И хотя время от времени вы действительно можете быть слишком чувствительны, гораздо вероятнее, что бóльшую часть времени деструктивный человек проявляет бесчувственность и жестокость.

Как справиться с масштабными обобщениями. Токсичные люди, орудующие поверхностными утверждениями, не представляют всю полноту и все нюансы реальности. Они выражают искаженную точку зрения, основанную на их собственных эгоцентричных намерениях. Не отступайте от правды и старайтесь противостоять обобщениям, ведь это лишь форма совершенно нелогичного черно-белого мышления. В зависимости от того, насколько, по вашему мнению, человек восприимчив к обратной связи, вы можете сказать: «Ты обобщаешь. Было много примеров обратного». Однако чем более токсичен человек, тем больше вероятность, что вы погрязнете в бессмысленных спорах, призванных вывести вас из равновесия. Постарайтесь не попасть в эту ловушку, а придерживаться первичного утверждения, которое вы пытаетесь донести, и закончить разговор, если человек опускается до личных нападок.

Намеренное извращение вашей точки зрения до абсурда. Если вы осмеливаетесь не согласиться с нарциссом, ваши расхождения во мнениях, эмоции и реальные переживания превращаются в недостатки характера и «доказательства» вашей иррациональности и неспособности к критическому мышлению. Такое распространенное когнитивное искажение называют «чтением мыслей». Токсичные люди заявляют, будто им известны ваши мысли и чувства. Они регулярно делают поспешные выводы на основании собственных реакций, вместо того чтобы рационально оценить ситуацию. Эти расхождения могут основываться на их собственных иллюзиях и заблуждениях, а также на необходимости целенаправленно выбить вас из колеи и отвлечь внимание от проблемы. Нарциссы сочиняют всяческие небылицы, которые искажают ваши реальные слова, и в результате ваши мысли выглядят абсурдными или просто чудовищными. Вместо того чтобы признать ваши эмоции, нарцисс отвлекает вас невообразимыми обвинениями. Например, вы указываете токсичному партнеру, что вам не нравится его манера общения. В ответ он искажает ваши слова: «А ты, значит, само совершенство?» или «То есть я, по-твоему, плохой?» — хотя вы всего лишь выразили свои чувства. Или же он может начать критиковать ваш характер, говоря: «То есть ты хочешь сказать, что у меня не должно быть своего мнения. Ты слишком любишь все контролировать!» Это дает им возможность аннулировать ваше право на мысли и эмоции по поводу их неподобающего поведения и прививает вам чувство вины, когда вы пытаетесь установить границы.

Как отвечать на такие искажения. Лучший способ провести четкую границу — при необходимости повторять: «Я такого не говорил. Не говори за меня». Если человек продолжит обвинять вас в том, чего вы не делали и не говорили, прекратите разговор. Не позволяйте токсичному человеку перекладывать вину и уводить разговор в сторону от собственного деструктивного поведения или внушать вам чувство стыда за то, что вы посмели высказать правду.

Если вы не можете избежать взаимодействия с кем-либо (например, на работе), стоит кратко и по факту описать, что вы сделали или сказали, и прекратить разговор.

Смена темы, чтобы уйти от ответственности. Этот маневр я называю синдромом «А ты?». Он подразумевает отступление от обсуждаемой темы с целью перевести внимание на совершенно другую. Нарциссам не хочется обсуждать вопрос их личной ответственности, поэтому они уводят разговор, чтобы избежать последствий. Вы жалуетесь, что он не уделяет время детям? Он напомнит вам об ошибке в их воспитании, которую вы допустили десять лет назад. Даете понять, что его ложь неприемлема? Он отметит момент, когда вы прибегли к невинному обману, чтобы не посещать семейное мероприятие. Этот маневр не имеет ни временных, ни тематических рамок и часто начинается со слов: «А что насчет того раза, когда ты это сделал?»

Как избежать этого маневра. Не отвлекайтесь. Если токсичный человек пытается подменить понятия, используйте метод заезженной пластинки, описанный выше: продолжайте упорно повторять факты, не уходя в сторону от темы. Переведите стрелки обратно, скажите: «Я сейчас не об этом. Давай сконцентрируемся на проблеме, которая актуальна в настоящий момент».

Приманка и притворная невинность. Токсичные люди создают ложное чувство безопасности, чтобы еще более деструктивно проявлять свою жестокость. К распространенным приемам относятся провокационные высказывания, обидные шутки, навешивание ярлыков, задевающие обвинения и необоснованные обобщения. Токсичный партнер может отпустить случайный комментарий о привлекательной внешности коллеги или неуместно пошутить о желании завести роман на стороне. Это уловка, цель которой — проверить вашу реакцию. Стоит такому человеку втянуть вас в бессмысленную, случайную ссору, и она разрастется как снежный ком, потому что ему неведомо сочувствие и угрызения совести за нетактичное поведение. Обычное несогласие может оказаться приманкой, и даже если сначала вы будете сдерживаться в рамках вежливости, то быстро поймете, что им руководит зловредное желание вас унизить. Скрытое унижение, замаскированное под шутку, — способ проникнуть глубоко вам в душу, избежав при этом ответственности. Такие агрессивные уколы под видом шуточной перепалки позволяют манипулятору говорить самые ужасные вещи, сохраняя внешнюю невинность и невозмутимость. Однако каждый раз, когда вас возмущает бесчувственный резкий комментарий, вас обвиняют в отсутствии чувства юмора. В конце концов, это же всего лишь шутка! Вовсе нет. Это способ применить газлайтинг, чтобы заставить вас думать, что подобное вербальное насилие — всего лишь шутка: способ отвлечь вас от жестокости оппонента за счет вашей восприимчивости. Заманив вас невинным на первый взгляд комментарием, они начинают играть с вашими эмоциями. Помните: нарциссам известны ваши уязвимые места, слабости, они знают, какие неприятные фразы подорвут вашу уверенность в себе и какие темы вскроют старые раны. Они используют эти знания, чтобы провоцировать вас. После того как вы проглотите наживку целиком, нарцисс успокоится и будет невинно спрашивать, в порядке ли вы, уверяя, что «не хотел» вас тревожить. Эта напускная невинность застает вас врасплох и вынуждает поверить, что он на самом деле не собирался причинять вам боль, пока это не начинает происходить так часто, что вы уже не сможете отрицать его очевидную намеренную жестокость.

Как не попасться на приманку. Насторожитесь, если вас беспокоит какой-то грубый комментарий, если кто-то играет роль адвоката дьявола или неуместно шутит. Обычно на это есть причина. Это поможет понять, в какой момент вас пытаются поймать, и позволит как можно раньше прекратить общение. Доверьтесь интуиции: если даже после того, как собеседник растолковал сказанное, вы чувствуете, что вас унизили, — это сигнал не торопясь осмыслить ситуацию, прежде чем реагировать. Не все способны выражать свое несогласие уважительно. Сохраняйте бдительность и остерегайтесь возможной эскалации конфликта.

Вместо того чтобы непосредственно реагировать на наживку, скажите что-нибудь вроде: «Это интересно» — и завершите разговор.

Это не оставляет почти никакого шанса продолжить беседу и не дает манипулятору эмоциональной реакции, на которую он рассчитывает. Безусловно, подобные ситуации будут повторяться. Некоторые токсичные люди продолжат свои провокации, даже не получая никакой эмоциональной реакции. В этом случае важно уметь постоять за себя и дать понять, что вы не будете терпеть такое поведение и немедленно прекратите разговор, окончательно разорвав отношения.

Попытки ответить манипулятивным людям на их скрытые провокации могут привести к дальнейшему газлайтингу, однако продолжайте придерживаться своего мнения: их поведение ненормально. Проявляйте твердость, разрывая контакты с человеком, который провоцирует вас и побуждает к эмоциональной реакции. Учитывая вашу сверхчувствительность, нельзя говорить, что вы «слишком» чувствительны к провокациям бесчувственного человека. Ваши реакции оправданны. Доверяйте себе.

Как использовать метод очистки при взаимодействии с нарциссом

Описание. Если вам нужно обрисовать ситуацию нарциссу, воздержитесь от чрезмерно эмоциональных высказываний и оперируйте фактами, это поможет избежать прямой конфронтации. По возможности используйте электронную почту или текстовые сообщения, чтобы иметь возможность сохранять переписку. Нарциссы подпитываются вашими эмоциональными реакциями и обожают провоцировать сверхчувствительных людей. Меньшая эмоциональная восприимчивость — часть более обширной техники, известной под названием «метод серого камня». Она была придумана жертвой психопата — блогером по имени Скайлар. Суть этой техники в том, что вы начинаете играть роль «неприметного серого камня», чтобы нарцисс перестал замечать вас и не стремился активно манипулировать вами, подобно тому как животное, на которое охотятся, притворяется мертвым, чтобы избежать преследования хищника. Использование менее эмоционального языка может значительно помочь вам, поскольку в таком случае нарцисс не получит от вас большой отдачи и переключится на более доступную жертву провокаций и манипуляций. В этом случае эффективно использовать спокойный, сдержанный или даже бесстрастный тон голоса, излагая факты, или давать короткие и сухие ответы, обмениваясь текстовыми или электронными сообщениями.

Четкая формулировка. Когда вы объясняете, в чем проблема поведения нарцисса, важно перевести внимание с себя на возможные последствия. Пример: «Если ты не прекратишь искать контакта со мной, мне придется привлечь правоохранительные органы». Или же вы можете сказать напрямую: «Прекрати меня преследовать». Следует сделать это по электронной почте или с помощью текстового сообщения, чтобы иметь возможность сохранить переписку.

Использование границ. Выскажите ваше пожелание прямо, но только один раз через электронные каналы связи. Например, если женатый мужчина ищет общения с вами, вы можете написать ему: «Я не завожу отношения с женатыми. Будь добр, больше не связывайся со мной». Если же он продолжит тревожить вас, вы можете заблокировать его номер и аккаунты в социальных сетях. Если он использует анонимные аккаунты или несколько телефонных номеров, сохраняйте всю информацию: она может потребоваться для юридических целей.

Слова благодарности. В большинстве случаев при взаимодействии с нарциссом не стоит говорить слова благодарности: ему палец в рот не клади — всю руку откусит. Однако вы можете обратить внимание на свои потребности. Если вам нужно вести переговоры в ситуации, когда вы не можете окончательно разорвать отношения (например, на работе), найдите способ удовлетворить ваши нужды в той или иной мере. Например, если коллега просит вас заняться большей частью работы над проектом, скажите ему, что сделаете свою половину после того, как он закончит свою. Убедитесь, что присутствует фактор ответственности или взаимности, чтобы человек понимал, что его потребности будут удовлетворены только после ваших.

Твердость. Придерживайтесь фактов и своих целей, независимо от всех маневров, с помощью которых нарцисс пытается манипулировать вами. Например, если по отношению к вам применяют газлайтинг, вы можете применить метод заезженной пластинки и повторять одно и то же. Еще один вариант — не говорить вообще ничего, прервать общение с этим человеком и просто напоминать себе о реальном положении вещей. Возвращать себя в реальность не менее, а может, даже и более важно. Вам не требуется разрешение нарцисса, чтобы прекратить это общение и позаботиться о себе.

Компромисс. Как правило, нарциссы неспособны выражать несогласие мирно, поэтому не рассчитывайте на честные переговоры с ними. Они будут в ярости, если вы поставите под угрозу их чувство вседозволенности. Однако важно найти единение со своими целями, налаживать контакты с поддерживающими людьми, подключать внешние ресурсы и расширять свои возможности. Несмотря на то, насколько яро они попирают ваши границы, продолжайте делать то, что вы делаете и что благотворно для вас, и не позволяйте им избегать ответственности. Наблюдая и собирая информацию о происходящем, сохраняйте все доказательства и помните, что нарцисс редко держит свое слово. Постарайтесь достичь цельности внутри себя и несгибаемо сопротивляйтесь эмоциональным манипуляциям, которые нарцисс обязательно будет использовать, чтобы добиться своего.

Активная демонстрация силы. Имитировать уверенность, даже когда вы ее не чувствуете, еще важнее при взаимодействии с нарциссом, который постоянно ищет любые уязвимые места. По возможности избегайте прямой конфронтации. Если это невозможно, используйте это взаимодействие, чтобы повысить уверенность в себе. Привлеките третью сторону, которая выступит посредником, свидетелем или сможет придать вам храбрости. Если обычно вы тихий и мягкий собеседник, в этом случае говорите твердым, сухим и непоколебимым тоном. Если это поможет вам, примите «сильную позу». Поддерживайте зрительный контакт.