Центральная экспозиция 18-й Международной архитектурной выставки в Венеции представляет собой масштабный исследовательский проект, объединивший более 750 участников со всего мира. Куратор Карло Ратти намеренно отошел от традиционного формата выставки, создав динамичную платформу для генерации новых идей и междисциплинарного диалога.

По словам организаторов, биеннале задумана как «живой суперорганизм», где пересекаются различные формы интеллекта — природный, искусственный и коллективный. Такой подход отражает современные вызовы, стоящие перед архитектурой в условиях глобальных изменений.

Экспозиция структурирована вокруг десяти концептуальных направлений:

биоцентрический подход — переосмысление роли растительных систем как полноценных участников проектирования городской среды;

пост-антропоцентрическая архитектура — создание пространств, учитывающих потребности всех форм жизни;

адаптивные убежища — разработка архитектурных решений для защиты от климатических и социальных потрясений;

технологические симбиозы — исследование взаимодействия архитектуры с искусственным интеллектом и робототехникой;

соучаствующее проектирование — методы вовлечения местных сообществ в процесс создания городской среды;

цифровая экология — интеграция «умных» технологий в энергетические и пространственные системы;

терморегуляция — архитектурные стратегии противодействия глобальному потеплению;

циркулярная экономика — переход к модели повторного использования строительных материалов;

водная урбанистика — новые подходы к проектированию в условиях изменения уровня моря;

спекулятивные практики — исследование возможностей архитектуры за пределами земных условий.

Выставка подчеркивает необходимость перехода от традиционных представлений об архитектуре как о статичной форме к пониманию ее как динамичной системы, способной адаптироваться к вызовам современности.

Венецианская архитектурная биеннале будет открыта для посещения с 10 мая по 23 ноября 2025 года. Мероприятие обещает стать важной платформой для обсуждения будущего архитектуры и городской среды.