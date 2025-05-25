В рамках Венецианской архитектурной биеннале интересные проекты представлены не только на главных площадках Джардини и Арсенала. За их пределами по всему городу можно увидеть 10 ярких выставок и павильонов. Среди них — действующая реставрационная площадка, кинетическая затеняющая конструкция от MVRDV и павильон, посвященный строительству убежищ в открытом космосе. Галереи, церкви и сады Венеции стали временными пространствами для архитектурных экспериментов.

Павильон Святого Престола: Картелла Стампа

Фото Хосе Эвии

В этом году павильон Святого Престола расположен в комплексе Santa Maria Ausiliatrice XII века, который был преобразован в действующий реставрационный объект мексиканской студией Tatiana Bilbao Estudio и испанской студией Maio Architects.

На протяжении всего периода биеннале студии будут работать с местными архитекторами и ремесленниками над реставрацией исторического здания, приглашая посетителей принять участие в ремонтных работах, проводя на объекте мастер-классы и музыкальные репетиции.

Deserta Ecofolie: прототип минимального жилища в пустыне Атакама и за ее пределами

Фото Расмуса Хьортсхёя

Центр индустриальной архитектуры (CINARK) Королевской Датской Академии построил павильон Deserta Ecofolie в Giardino delle Vergini, чтобы проверить эффективность своих биогенных фасадов.

Он был спроектирован как небольшой дом, способный выдержать экстремальные климатические условия чилийской пустыни Атакама, с готовыми стеновыми панелями с соломенной крышей, установленными в деревянные рамы, устройствами для улавливания тумана и фотоэлектрическими элементами.

Павильон Гонконга: проектирование будущего наследия

Фото: Оливера Инь Лоу

Гонконг стремится выйти за рамки своих блестящих небоскребов и прославить «невоспетые» общественные инфраструктуры на выставке «Проектируя будущее наследие», кураторами которой выступили Фай Ау, Ин Чжоу и Санни СЙ Лау.

Расположенный через дорогу от главного входа в Арсенал, павильон Гонконга отличается бамбуковой конструкцией у входа во двор, а внутри него находятся ящики с чертежами общественных центров, рыночных комплексов и общественного жилья, спроектированных гонконгскими архитекторами.

Выставка Fondation Cartier Жана Нувеля

Фото Жана Нувеля

В связи с переездом из здания 1990-х годов художественная галерея Fondation Cartier в Париже организовала выставку в венецианском Fondazione Giorgio Cini, на которой представлены чертежи и экранные показы планов французского архитектора Жана Нувеля по перестройке здания в стиле Османа для галереи.

Центральным экспонатом является секционная масштабная модель, по центру которой посетители могут пройтись.

Следующая Земля: вычисления, кризис, космология

Фото Джоана Порселя

Аналитический центр Antikythera и MIT Architecture объединили усилия, чтобы организовать выставку в Palazzo Diedo Berggruen Arts and Culture, цель которой — исследовать философские и архитектурные ответы на планетарные кризисы.

Antikythera создала видеоинсталляцию на первом этаже выставочного зала, а на втором этаже представлены 37 проектов, над которыми в настоящее время работают преподаватели MIT.

Павильон Вселенной: Убежище в космосе

Фото Record Studio

Первый павильон Вселенной на биеннале исследует темы дефицита и устойчивости, предлагая экологичные способы строительства убежищ в экстремальных условиях открытого космоса. Проект реализуется под руководством немецкой космической компании Astronautin GmbH и венецианской культурной организации Fondazione Efesto.

Расположенный в выставочном зале Fàbrica 33, павильон включает в себя архитектурные модели, теоретические проектные работы, искусство и дополненную реальность (AR), цель которых — изучить отношения человечества с космосом и возможность его обитаемого будущего.

Павильон Того: архитектурное наследие Того

Фото Маттео Лосурдо

Того дебютировал на Венецианской архитектурной биеннале с выставкой модернистской архитектуры страны, расположенной в галерее Squero Castello.

Междисциплинарная студия Neida курировала павильон, чтобы представить архитектурное наследие Того на мировой сцене и обосновать необходимость сохранения его уникальных зданий, среди которых — завитой отель в стиле брутализма с фасадом, напоминающим два целующихся лица.

Мигрирующий модернизм: архитектура Гарри Сейдлера

Фото Энрико Фиорезе

В рамках Венецианской архитектурной биеннале в Центре искусств Сан-Марко (SMAC) открылась ретроспективная выставка, посвященная жизни и творчеству архитектора XX века Гарри Сейдлера, в портфолио которого входят башня Australia Square и посольство Австралии в Париже.

Мигрирующий модернизм: Архитектура Гарри Сейдлера — одна из двух выставок, открытых в рамках повторного открытия SMAC, недавно отреставрированного лауреатом Притцкеровской премии в области архитектуры Дэвидом Чипперфилдом.

Sombra

Фото Яапа Хеемскерка

Sombra — это арочная конструкция, состоящая из треугольных перфорированных панелей, которые двигаются для улучшения солнцезащиты, открываясь и закрываясь в зависимости от попадания прямых и непрямых солнечных лучей.

Разработанные голландским архитектурным бюро MVRDV, панели двигаются без использования двигателей за счет баллонов, которые при нагревании солнцем выпускают воздух в воздушные подушки, соединенные с конструкцией.

Sombra является частью выставки Time Space Existence, на которой также представлен прототип минималистичного дома чилийской студии Elemental.

Литовский павильон: Архи/Дерево/тектура

Фото Гвидаса Коверы

Литва установила в церкви Санта-Мария-деи-Дерелитти выкорчеванный пень в качестве своего павильона, который посвящен взаимоотношениям между застроенной средой и природой.

Также в павильоне представлен куб из цифровых экранов и серия моделей зданий XX и XXI веков, созданных с учетом особенностей местных деревьев, с целью продемонстрировать, как архитектура может быть спроектирована в гармонии с природным ландшафтом.