Хотя невозможно контролировать все события в мире, именно ваша реакция определяет результат. Доктор философских наук Моше Энгельберг, спикер и автор книги The amare wave, выделяет десять практических шагов для сохранения внутреннего равновесия и эффективности управления бизнесом в кризисных ситуациях.

Freepik

Разрешите себе спокойствие

Спросите себя, что случится, если вы будете сохранять внутреннее спокойствие, даже когда вокруг хаос и неопределенность. Затем задайте себе еще один вопрос: есть ли смысл страдать о том, на что вы не можете повлиять. Выберите свою линию поведения.

Отпустите страдания

Постарайтесь взглянуть на происходящее как бы со стороны, а потом обратитесь к своим чувствам, чтобы осознать, как много эмоций вы тратите на размышления о том, что происходит, «накручивая» себя. Сосредоточьтесь на том, какие конкретные шаги вы можете предпринять. Если повлиять на происходящее не в ваших силах, просто отпустите ситуацию.

Проведите «Ритуал стойкости»

Выберите 5 ситуаций, которые вас тревожат. Каждый день выбирайте одну ситуацию и проводите 5 минут, визуализируя самый худший из возможных сценариев и то, как вы это проживаете и быстро восстанавливаетесь. Повторяйте ритуал, прорабатывая каждую из тревожащих вас ситуаций.

Найдите единомышленников

Найдите группу поддержки среди друзей, родственников, знакомых или онлайн-группы единомышленников, которые поддержат ваш выбор оставаться внутренне спокойным, когда мир вокруг неспокоен. Регулярное общение, обмен опытом, советами и просто словами поддержки помогут вам пережить трудные времена.

Планируйте работу

Проводите стратегические сессии с руководством, анализируйте текущие показатели эффективности, обсуждайте новые тенденции и делитесь идеями, как быстро адаптироваться к новым условиям и не паниковать в ответ на изменения внешних обстоятельств.

Повышайте устойчивость сотрудников

Регулярно оценивайте не только прогресс в работе, но и эмоциональное и психическое благополучие вашей команды. Подумайте о том, чтобы пригласить профессионального коуча для проведения семинаров по аутентичности и жизненной стойкости.

Изучите методы управления стрессом

Существуют методы управления стрессом, такие как глубокое дыхание, сознательное расслабление мышц или медитация осознанности. Используйте эти средства в моменты сильного стресса, чтобы сохранить самообладание.

Развивайте творческий потенциал

Занятия творчеством в нерабочее время помогут вам сохранить внутреннюю гармонию и рациональное мышление в условиях внешнего давления. Подумайте о том, что вам больше нравится: рисовать, писать стихи, вязать или играть на музыкальном инструменте.

Помните о своей цели

Не забывайте о том, кто вы, почему вы здесь и к чему вы стремитесь. Можете записать свою цель на бумаге или поделиться ею с коллегами. Это поможет вернуться в настоящий момент и сосредоточиться на том, что действительно важно.

Благодарите

Начинайте и завершайте свой день, перечислив три вещи, за которые вы благодарны. Это переключит ваше внимание с внешних проблем на позитивные аспекты вашей жизни, формируя более гармоничное восприятие действительности.

