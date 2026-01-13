В новогодние праздники многие пересматривают любимые фильмы, и сервис «Авито Работа» решил узнать, на какой доход могли бы рассчитывать сегодня герои этих классических картин, если бы выбирали профессию на современном рынке труда. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

«Карнавальная ночь» (1956)

Электрик Гриша Кольцов, помогавший Леночке с оформлением, сегодня был бы весьма востребованным специалистом в сфере ЖКХ. Число вакансий для электриков выросло за год на 15%, а средняя зарплата по России для них составляет от 69 400 до 80 500 руб. Их коллеги-автоэлектрики могут рассчитывать в среднем на 151 500 руб. в месяц.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1962)

Современному кузнецу Вакуле, герою гоголевской сказки, вряд ли пришлось бы лететь за черевичками верхом на черте — его профессия хорошо оплачивается. В 2025 году средние предложения для кузнецов составляли от 144 до 155 тыс. руб. в месяц. Сегодня эти специалисты работают как на промышленном оборудовании, так и занимаются художественной ковкой в мастерских.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Если бы Ипполит Георгиевич из культовой комедии искал работу сегодня, его специальность, вероятно, была бы связана с инженерией. Согласно данным «Авито Работы», инженеры входят в число самых востребованных специалистов. В среднем по России им предлагают зарплату от 94 500 до 111 200 руб. в месяц, что на 22% выше, чем в прошлом году. Наиболее высокооплачиваемой считается позиция инженера производственно-технического отдела в строительстве, где вилка доходов составляет от 107 до 142 тыс. руб.

«Чародеи» (1982)

Талантливый настройщик и музыкант Иван Пухов в современном мире мог бы найти себя в креативной индустрии. Однако доходы в этой сфере сильно варьируются. Так, музыкантам по фиксированному графику в среднем предлагают от 45 до 70 тыс. руб., а вокалистам — от 47 до 90 тыс. руб. в месяц.

«Один дома» (1990)

Мама забытого Кевина, Кейт МакКалистер, по словам режиссера, была успешным дизайнером одежды. На текущем рынке дизайнерам различных направлений (графический, веб-, дизайн одежды) в среднем предлагают от 60 до 92 тыс. руб. в месяц, что на 17% больше, чем годом ранее.

«Подарок на Рождество» (1996)

Одержимый работой Говард Лэнгстон, скорее всего, был бы менеджером по продажам или работе с клиентами — самыми востребованными офисными позициями. В 2025 году зарплатные предложения для менеджеров по продажам выросли на 21% и составляют от 77 до 125 тыс. руб. Их коллеги по работе с клиентами могут рассчитывать на вилку от 51 до 67 тыс. руб.

«Реальная любовь» (2003)

Помощница премьер-министра Натали представляла профессию, которая остается востребованной. Секретарям и помощникам руководителей в офисном сегменте предлагают в среднем от 55 до 75 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике.

«Полярный экспресс» (2004)

Официанты, разносившие детям какао в волшебном поезде, и сегодня находят работу в сфере общепита. Их заработок зависит от многих факторов, включая чаевые и статус заведения. В среднем по России в вакансиях указывают доход от 62 600 до 92 400 руб.

«Отпуск по обмену» (2006)

Владелица рекламного агентства Аманда Вудс управляла командой из представителей креативных профессий. На современном рынке видеомонтажерам предлагают в среднем от 62 до 79 тыс. руб., а доход видеооператоров на сдельной основе может достигать 150 000 рублей в месяц.

«Серебряные коньки» (2020)

Герой фильма Матвей начинал как доставщик из пекарни, а сегодня пекари и кондитеры очень востребованы. Число вакансий для пекарей выросло на 18%, а их средняя зарплата увеличилась на 51%, составив от 59 до 80 тыс. руб. Кондитеры могут рассчитывать на 63–76 тыс. рублей, что на 13% выше уровня 2024 года.