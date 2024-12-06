Эрлайн Деннис 104 года, она проработала учителем почти 40 лет. При этом женщина все еще пользуется авторитетом своих бывших учеников, несмотря на то, что прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как она вышла на пенсию. Она рассказала о том, что способствует долгой и полноценной жизни.

Для Деннис очень важно сохранять связь с семьей, друзьями и даже бывшими учениками, многие из которых уже сами стали взрослыми. «Я думаю, что самое главное — продолжать быть активным настолько, насколько это возможно, и поддерживать связь с людьми, которые вас окружают», — говорит она.

Работы ученых также подтверждают, что социальные связи могут способствовать долгой и полноценной жизни. Поддержание позитивных отношений, или то, что исследователи долголетия называют «социальным фитнесом», — это вещь №1, которая помогает людям чувствовать себя счастливее и жить дольше, показало многолетнее исследование Гарвардского университета.

У Деннис огромное и активное сообщество. В 2020 году, когда ей исполось 100 лет, ее друзья и семья, а также многие жители Хай-Пойнта устроили для нее парад. Празднику предшествовал торжественный прием — на нем присутствовали мэр, шериф, комиссар округа и представитель штата.

По состоянию на 2023 год Деннис по-прежнему активно участвовала в жизни своей церкви, членом-основателем которой она являлась, и женского общества Delta Sigma Theta Sorority, Incorporated. Она является золотым членом сестринства, что означает, что она состоит в нем уже более 50 лет. Друзья долгожительницы отзываются о ней как о целеустремленной женщине. Ее подруга Эвелин Уильямс рассказала, что Денис всегда была готова сделать то, что было необходимо.

Ранее эксперты из разных областей поделились пятью ключевыми привычками, которые необходимо для долгой и счастливой жизни. Эти простые методы могут сильно поменять не только будущее, но и настоящее человека.