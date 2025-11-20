Большинство долгожителей отмечают, что их поддерживают цели и интерес к делу, поэтому многие продолжают работать и в очень возрасте. Дебора Секели в 102 года управляет собственным фитнес-курортом и спа, трижды в неделю ходит на работу пешком, придерживается пескетарианского рациона и уделяет большое внимание общению.

«Моя жизнь здорова, и она устроена так, чтобы быть здоровой, — говорит Секели. — Вам не должно быть 102 года, типа: „Ну, я сделаю исключение здесь, исключение там“. Я не делаю исключений. Я наслаждаюсь своей здоровой жизнью». Вот несколько советов от Секели, которые помогут прожить долгую и счастливую жизнь.

О работе в 102 года

«Мне было бы очень, очень грустно, если бы я не чувствовала, что помогаю людям жить лучше, — говорит долгожительница. — Это меняет ситуацию, и они мне это говорят».

«Когда я иду завтракать, всегда прямо перед столовой на террасе (курорта, которым она владеет) люди могут подойти и рассказать мне замечательные вещи. Они все приходят поприветствовать меня, и я там, чтобы меня поприветствовали. Так что они становятся счастливыми, и я становлюсь счастливой», — рассказывает Секели.

«Когда природа скажет: „Тебе нужно остановить Дебору“, Дебора остановится, но до тех пор она будет продолжать идти».

О внимательности и благодарности

«Я на самом деле не медитирую. Нет. Я медитирую в действии, в ходьбе, в выполнении дел. Моя жизнь — это медитация. Я не сосредотачиваюсь на негативе», — говорит Секели.

«Я считаю свои благословения, и я так благословлена. Это очень легко. Я могла бы провести весь день и всю ночь, считая миллионы благословений».

О дружбе

«Если вы позвонили им посреди ночи и сказали: „Помогите!“ — и они были в своей машине уже через пять минут, это такие друзья, которые имеют значение».

«Дружба — это понимать своих друзей, помогать им. Ну, знаете, рекомендации хороших книг, фильмов и всего, что мы можем сделать вместе».

О сожалениях

«Я не верю в возможность оглядываться назад. Я смотрю вперед. Я не говорю, о, ну, мне бы хотелось сделать то или это. Это игра. Это не дает мне ни сил, ни энергии. Я лучше прочту книгу, чем оглянусь назад».

«Не тратьте время на то, чтобы оглядываться назад. Это пустая трата времени. Вы ничего не можете с этим поделать, это сделано. Смотрите вперед и ожидайте того, чего вы хотите».

О мечтах

«Не теряйте мечты. Пусть ваши мечты текут. И реализуйте как можно больше тех, которые осуществимы, и имейте друзей, которые присоединятся к этим мечтам. С друзьями гораздо веселее».

Бывшему генеральному директору фармацевтической фирмы И. Рою Коэну сейчас 101 год. Он бодр, здоров и сам управляет своими финансами. Коэн рассказал, что за десятилетия усвоил ряд уроков долголетия. По его словам, нужно быть амбициозным, работать над отношениями, гулять на свежем воздухе и придерживаться средиземноморской диеты.