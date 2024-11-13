Недавно жительница Пенсильвании Наоми Уайтхед, которой исполнилось 114 лет, была признана старейшей из ныне живущих американок. По ее словам, долголетие связано не с регулярными физическими нагрузками, а с тяжелым трудом и верой.

Уайтхед родилась 26 сентября 1910 года в Джорджии. Она росла на ферме, где ей приходилось собирать хлопок и табак. И хотя женщина никогда не ставила себе цель регулярно заниматься физическими нагрузками, ее повседневная жизнь была наполнена интенсивной работой в поле.

Преданность религии помогала Уайтхед сохранить оптимизм в сложные периоды жизни. В свои 114 лет она все еще способна процитировать развернутый стих из Библии. «Я проживу столько, сколько позволит мне Господь», — говорит она.

Женщина никогда не пила алкоголь, не курила и всегда ела здоровую пищу. Однако, по ее словам, секрет долгой жизни кроется в хороших генах и наслаждении различными видами деятельности, включая готовку, выпечку, рисование и прослушивание музыки. Также тем, кто хочет прожить долгую жизнь, Уайтхед рекомендует заняться тяжелым физическим трудом.

Американка пережила своего мужа и своих трех сыновей, но у нее остались 12 внуков. Она решила больше не выходить замуж после того, как ее супруг, Сильвестр Уайтхед, скончался через пятьдесят лет после их свадьбы. «Я сказала, что если моя любовь была настоящей, то больше я никогда не выйду замуж», — сказала долгожительница.

Постоянный интерес к тому, как прожить долгую и здоровую жизнь, не ослабевает. Исследователи из разных областей сформулировали 5 простых практик, которые можно применять каждый день, чтобы достичь долголетия.