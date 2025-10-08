Новости

12 системно значимых: Банк России обновил перечень значимых кредитных организаций

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций (ССКО), на долю которых приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора — это важно для стабильности кредитования и бизнес-проектов.

В перечень вошли 12 крупнейших банков страны:

  • Альфа-банк
  • Банк ДОМ.РФ
  • Газпромбанк
  • ВТБ
  • Промсвязьбанк
  • Московский кредитный банк
  • Райффайзенбанк
  • Россельхозбанк
  • Совкомбанк
  • Т-Банк
  • Сбербанк
  • ЮниКредит Банк

Включение банка в перечень означает повышенные требования к капиталу, ликвидности и стресс-тестированию. Такие банки более устойчивы к кризисам, поэтому компании и предприниматели могут рассчитывать на стабильное кредитование и операции с корпоративными счетами.

Банк России регулярно пересматривает перечень, учитывая изменения в рынке и финансовое состояние организаций. Это помогает бизнесу понимать, какие банки считаются надежными партнерами и где риски меньше.

