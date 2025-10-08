Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций (ССКО), на долю которых приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора — это важно для стабильности кредитования и бизнес-проектов.

В перечень вошли 12 крупнейших банков страны:

Альфа-банк

Банк ДОМ.РФ

Газпромбанк

ВТБ

Промсвязьбанк

Московский кредитный банк

Райффайзенбанк

Россельхозбанк

Совкомбанк

Т-Банк

Сбербанк

ЮниКредит Банк

Включение банка в перечень означает повышенные требования к капиталу, ликвидности и стресс-тестированию. Такие банки более устойчивы к кризисам, поэтому компании и предприниматели могут рассчитывать на стабильное кредитование и операции с корпоративными счетами.

Банк России регулярно пересматривает перечень, учитывая изменения в рынке и финансовое состояние организаций. Это помогает бизнесу понимать, какие банки считаются надежными партнерами и где риски меньше.