Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций (ССКО), на долю которых приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора — это важно для стабильности кредитования и бизнес-проектов.
В перечень вошли 12 крупнейших банков страны:
Включение банка в перечень означает повышенные требования к капиталу, ликвидности и стресс-тестированию. Такие банки более устойчивы к кризисам, поэтому компании и предприниматели могут рассчитывать на стабильное кредитование и операции с корпоративными счетами.
Банк России регулярно пересматривает перечень, учитывая изменения в рынке и финансовое состояние организаций. Это помогает бизнесу понимать, какие банки считаются надежными партнерами и где риски меньше.