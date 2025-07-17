Kongo Gumi считается старейшей действующей компанией в мире. Ее история началась в 578 году, когда принц-регент Сётоку пригласил в Японию мастера-строителя по имени Сёку из корейского королевства Пэкче. Его задачей было построить буддийский храм Ситэнно-дзи в Осаке — один из первых официальных храмов в стране.

Золотой зал буддийского храма Ситэнно-дзи. Источник изображения: Википедия.

После завершения строительства Сёку остался в Японии, и его семья основала компанию, которая позже получила название Kongo Gumi. С тех пор бизнес передавался по наследству, сменив более 40 поколений — и почти полторы тысячи лет продолжал заниматься одним и тем же: строительством и реставрацией храмов.

Первый и, возможно, самый известный проект — Ситэнно-дзи, который сохранился до наших дней (хотя и многократно перестраивался после пожаров и войн). Кроме него, Kongo Gumi участвовала в строительстве и восстановлении таких знаковых объектов, как:

Хорю-дзи в Наре — один из старейших деревянных храмов в мире, включен в список наследия ЮНЕСКО;

Якуси-дзи — буддийский храм с уникальной архитектурой периода Нара;

Осакатэнмангу — синтоистский храм, неоднократно перестраивавшийся.

Компанию сгубила собственная инновация — бетон, после Второй мировой войны компания одной из первых начала применять его при реставрации храмов. Правительство требовало восстанавливать сгоревшие здания быстро, и старинные методы оказались слишком медленными. До этого Kongo Gumi не имела конкурентов: ни одна другая компания не работала по древним стандартам, но бетонные технологии сделали нишу доступной для массового строительного сектора.

Со временем компания начала терять позиции: заказы сокращались, специализация размывалась, а вместе с этим приходили и финансовые проблемы. Дополнительный удар нанесли неудачные инвестиции в недвижимость в 1980-х. К началу XXI века в Kongo Gumi работало чуть больше ста человек, включая последнего — сорокового по счету — патриарха семьи Масакадзу Конго.

В 2006 году компания прекратила самостоятельное существование: из-за долгов она была поглощена строительным холдингом Takamatsu Construction Group. Сегодня Kongo Gumi продолжает работать как дочерняя структура, сохраняя специализацию на строительстве храмов и исторических сооружений — уже без прямого контроля семьи-основателей.