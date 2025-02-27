Исследование обнаружило 15 основных эволюционных мотивов, определяющих поведение человека, сгруппированных в пять категорий. Изучая взгляды, предпочтения и действия людей с помощью эволюционной модели, исследователи выявили, как эти мотивы взаимодействуют, формируя личные привычки и социальные отношения. Их выводы опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Психологи давно пытаются понять, что движет человеческим поведением, используя различные теории для анализа глубинных мотиваций. Одной из самых известных моделей является иерархия потребностей Абрахама Маслоу, представленная в середине XX века. И хотя многие подходы подчеркивают социальные аспекты мотивации, они часто упускают из виду ее эволюционные основы.

Группа исследователей из НИУ ВШЭ и Лондонской школы гигиены и тропической медицины предложила проанализировать мотивы человеческого поведения с эволюционной точки зрения. В предлагаемой концепции все мотивы рассматриваются как эволюционные адаптации, которые повысили способность древних людей выживать в окружающей среде и продолжают влиять на поведение сегодня. Ученые исходят из того, что если определенные эволюционные механизмы когда-то запускали определенное поведение, то глубинные мотивы можно выявить с помощью стандартных психометрических методов.

Для этого авторы исследования провели онлайн-опрос с более чем 500 участниками, которым было предложено оценить 150 утверждений, касающихся их повседневных предпочтений, страхов, желаний и социальных устремлений.

Утверждения были основаны на ранее выявленных мотивах из других исследований, отражающих физические, репродуктивные или социальные потребности, такие как:

«Мне нравится кататься на американских горках»;

«Еда для меня менее важна, чем кажется большинству людей»;

«Я провожу много времени, поддерживая связь с друзьями» и другие.

Используя сетевой анализ, исследователи выявили устойчивые кластеры мотивов, в конечном итоге определив 15 ключевых мотивов, которые управляют поведением человека. Эти мотивы делятся на пять широких категорий:

Экология: сохранять и создавать;

сохранять и создавать; Физиологические: страх, отвращение, голод и комфорт;

страх, отвращение, голод и комфорт; Репродуктивная: похоть, привлечение, любовь и забота;

похоть, привлечение, любовь и забота; Психологические: любопытство и игра;

любопытство и игра; Социальный: партнерство, статус и справедливость.

Исследователи также выявили функциональные связи между мотивами, способствуя более глубокому пониманию мотивационных структур. Например, справедливость, по их мнению, тесно связана с воспитанием и любопытством. Это предполагает, что это функция как заботы о благополучии других, так и потребности быть в курсе того, где может происходить антисоциальное поведение.

Мотивы игры и статуса оказались ключевыми точками связи, активно взаимодействуя с другими узлами, предполагая, что они влияют на широкий спектр связанных мотивов. Статус, по-видимому, важен, поскольку он облегчает достижение других целей, предоставляя доступ к ресурсам, которые повышают шансы на успех в жизни, включая привлечение партнера.

Поддержание статуса подразумевает накопление ресурсов, страх потери этих ресурсов и эффективное их использование в различных ситуациях. Мотив игры, в свою очередь, помогает развивать навыки, необходимые для поддержания статуса и адаптации к изменяющимся обстоятельствам.

«Используя сетевые психометрические методы, мы смогли проследить, как мотивы взаимодействуют. Например, мотивы любви и заботы расположены близко друг к другу в сети, что имеет смысл с эволюционной точки зрения, поскольку забота о потомстве повышает их шансы на выживание. Напротив, мотивы страха и любопытства часто имеют противоположные эффекты. Страх удерживает нас от опасности, но при чрезмерном воздействии может подавлять любопытство, которое способствует познанию и инновациям», — объясняет Альбина Галлямова, младший научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ.

Исследование также выявило возрастные и гендерные различия в значимости различных мотивов. Женщины, как правило, проявляют больший интерес к мотивам заботы и комфорта, в то время как мужчины более склонны фокусироваться на мотивах статуса и привлекательности. Исследователи отмечают, что эти различия связаны с традиционными ролями, которые мужчины и женщины играли в нашем эволюционном прошлом.

Возраст также влияет на формирование наших приоритетов. Молодые люди, как правило, больше сосредоточены на статусе и игре, в то время как по мере того, как люди стареют, страх и забота о комфорте становятся более заметными. «Эти изменения отражают разные этапы жизни: изначально мы стремимся обеспечить свое место в обществе, а позже мы сосредотачиваемся на безопасности и выживании», — добавляет Галлямова.

Результаты исследования могут быть ценны в различных областях, от маркетинга до ИТ. Например, в рекламе понимание мотивов различных социальных групп позволяет осуществлять более точную и эффективную коммуникацию. Молодежь, ориентированная на статус и игру, с большей вероятностью отреагирует на стимулы, связанные с престижем и развлечением, в то время как более зрелая аудитория отдает приоритет безопасности, надежности и комфорту.

В области ИИ понимание эволюционных мотивов позволяет использовать более ориентированный на человека подход, предлагая геймификацию и социальное взаимодействие для молодых пользователей, при этом подчеркивая удобство и простоту для старшего поколения. В терапии понимание глубинных мотивов может помочь обеспечить более точный ответ на потребности клиента. Например, при решении проблемы тревожности можно учитывать эволюционный механизм избегания опасности и помочь найти баланс между безопасностью и любопытством.

«В конечном итоге понимание эволюционных мотивов, определяющих наше поведение, позволяет нам создавать решения, которые делают жизнь людей более комфортной, безопасной и интересной», — заключает Галлямова.

Ранее был представлен новый инструмент, предназначенный для измерения уровня газлайтинга в романтических отношениях. Опросник Gaslighting Relationship Exposure Inventory (GREI) состоит из 11 пунктов и оказался надежным и валидным инструментом для мужчин и женщин в двух разных культурных выборках — в Израиле и США. В исследовании также подчеркивается, что подверженность газлайтингу тесно связана с психологическим насилием и может способствовать возникновению проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия, а также негативно влиять на качество отношений.