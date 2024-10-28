Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что индийский поставщик управляемых рабочих пространств Table Space рассчитывает на оценку в размере $2,5 млрд или более для IPO, запланированного на следующий год, сообщает TechCrunch. По словам источников, стартап нанял Axis в качестве букраннера для IPO.

Основанная в 2017 году, Table Space сдает в аренду большие офисные помещения, превращает их в полностью обслуживаемые, технологически оснащенные кампусы и предлагает их корпоративным клиентам в качестве индивидуальных офисов, коворкинг-пространств и управляемых конференц-залов. Hillhouse Capital инвестировал $300 млн в Table Space в раунде финансирования в конце 2022 года, и в настоящее время стартап оценивается примерно в $550 млн.

Компания управляет более чем 60 центрами в шести городах Индии, в основном обслуживая компании из списка Fortune 500, такие как Apple, Google, Mastercard, PayPal, AMD, Ericsson и Shell. Стартап расширил свой портфель недвижимости более чем до 9,5 млн кв. футов в крупных городах Индии и намерен почти удвоить это присутствие в течение трех лет, инвестируя около $535 млн.

Как заявил в недавнем интервью индийской ежедневной газете соучредитель и президент компании Кунал Мехра, компания ожидает, что к марту 2027 года ее годовой доход достигнет почти $600 млн.

Планы по IPO и расширению Table Space приходятся на время умеренной неопределенности в глобальном секторе гибких рабочих пространств. В то время как проблемы WeWork поставили под сомнение жизнеспособность бизнес-модели коворкинг-пространств по всему миру, спрос на гибкие офисные помещения в крупных городах Индии остается высоким, что обусловлено растущим технологическим сектором и стремлением транснациональных корпораций сократить долгосрочные обязательства по аренде.

Планы Table Space по IPO также следуют за публичным дебютом Awfis, поддерживаемого Peak XV поставщика коворкинг-пространств, чьи акции выросли почти на 70% за пять месяцев с момента его IPO. Многие стартапы, включая WeWork India, IndiQube и Simpliwork, также находятся на разных стадиях обсуждения выхода на биржу.

В этом году индийский рынок провел больше технологических IPO, чем рынок США, поскольку оценочные коэффициенты приближаются к историческим максимумам на рынке Южной Азии. В этом году индийские компании привлекли более $9 млрд через IPO и FPO, хотя сделки со стартапами на стадии роста остаются сдержанными.

Ранее индийский антимонопольный регулятор обнаружил, что Amazon и Flipkart, принадлежащие Walmart, нарушили местные законы о конкуренции. Это открытие — новый вызов для гигантов электронной коммерции на рынке, где рост онлайн-ретейла остается на уровне менее 15%, а быстрая коммерция все больше отбирает бизнес у Amazon India и Flipkart.