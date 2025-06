В июне 2023 года канадец Брук Трафтон вытащил из обычной пачки карточек для игры Magic: The Gathering (MTG) самый редкий экземпляр в мире — The One Ring (именно этот момент запечатлен на видео), а позже продал его и получил $2,6 млн.

MTG — одна из старейших коллекционных карточных игр в мире, созданная в 1993 году. За 30 лет она образовала огромный рынок с аукционами, биржами и многомиллионными сделками. Самые редкие карты покупают ради коллекций, для инвестиций или просто как культовые артефакты.

Каждый год запускается новый тематический «сет». Например, в 2023 году выпустили официальный кроссовер с вселенной Толкина: Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Главной «приманкой» сета стала уникальная карта The One Ring — выпущенная в единственном экземпляре с маркировкой «1 of 1». Ее специально прятали в «бустерах» (запечатанных пакетах по 15 случайных карт), поэтому вероятность найти такой артефакт составляла меньше 0,00001%.

Цена на карточку росла еще до релиза: на аукционах за нее давали более миллиона долларов. А после того, как карту нашел Трафтон, о ней заговорил весь мир коллекционеров. Финальным покупателем стал известный рэпер и фанат MTG — Post Malone. Летом 2023 года он лично встретился с Трафтоном, посмотрел карту вживую и прямо там, без посредников, сделал предложение о покупке, сумма сделки официально составила $2 млн, а по неофициальным данным — до $2,6 млн CAD (≈ $2 млн USD). Для Брука это стало долгожданным поворотным моментом: он оставил работу в рознице, вложил деньги и планирует выйти на пенсию к 55 годам.

Сам рэпер уже использует The One Ring в партиях MTG и демонстрирует карту в TikTok — вполне ожидаемо, что с годами ценность легендарного артефакта будет только расти.