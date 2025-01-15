За почти 18 лет работы в Google Дженни Вуд успела нанять много людей — особенно когда она поднялась по карьерной лестнице и попробовала себя в роли директора по работе со СМИ. Она также основала одну из крупнейших программ развития карьеры в истории компании. В беседе с CNBC она рассказала о двух позитивных сигналах в резюме кандидата.

В настоящее время Вуд продает рассылку с советами по карьере и планирует выпустить книгу о достижении целей «Дикая смелость» в марте 2025 года. Суммируя свой опыт, эксперт поделилась наблюдениями о двух «зеленых флагах» в резюме, которые она выделила за годы работы:

Однострочные пункты

Вуд высоко ценит короткие описания под перечислением должностей. В частности, когда они не выходят за пределы одной строки. По мнению эксперта, краткость пунктов демонстрирует «направленность». Такая лаконичность свидетельствует о внимательности к человеку, читающему резюме. Длинные пункты с большим количеством предложений читаются гораздо дольше.

«Когда у человека есть пункты, состоящие всего из одной строки, он выглядит настоящей суперзвездой», — говорит эксперт.

Отличительные черты

Вуд также выделяет резюме, в которых присутствует какая-то индивидуальность. Она может проявляться по-разному. Женщина приводит в пример значки кекса и микрофона в разделе «увлечения» в собственном резюме, которые символизируют ее любовь к выпечке и выступлениям. Она заметила, что люди часто упоминают свои хобби.

Эксперт пересказала историю женщины по имени Карли, которую также описывает в своей книге. Когда Карли подала заявку на работу в Google, последняя строка в ее резюме гласила, что она постоянно ищет идеальный рецепт овсяного печенья с изюмом. Это дало представление о ее личности, показало готовность рисковать, проявляя уникальность, и продемонстрировало, что она любопытна и стремится учиться.

Среди большого количества других квалифицированных кандидатов это выделяло Карли. После того, как процесс собеседования подтвердил, что она была именно такой квалифицированной и веселой, как представлялось после знакомства с резюме, Карли получила работу.

«В конкурентном пуле кандидатов, где справа и слева от вас много людей с одинаковыми навыками, образованием, опытом и бэкграундом, личность становится отличительным фактором», — говорит Вуд.

Если резюме заинтересовало работодателя и человеку было назначено собеседование, стоит не менее ответственно подойти к нему. Джиллиан Мансон, финансовый директор Vimeo рассказала о главном «красном флаге» который неосознанно совершают многие люди во время собеседования.