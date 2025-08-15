Геосервис 2ГИС запустил отображение общедоступных точек Wi-Fi на картах городов, что позволит пользователям найти подключение к интернету в случае проблем с мобильной связью. Функция доступна в мобильных приложениях и на сайте сервиса. Подробности — в распоряжении «Инка».

2ГИС

Пользователи могут найти точки доступа через поиск по запросам вроде «вайфай» или «wifi» — это работает как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, если карта города загружена заранее. Среди покрытых локаций — остановки транспорта, парки, библиотеки, культурные учреждения, кафе и торговые центры.

Информация о них поступает от городских администраций, провайдеров интернета, а также собирается специалистами 2ГИС из открытых источников и уведомлений организаций.

На данный момент в базе более 12,4 тыс. спотов в 17 городах: Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Ростове-на-Дону, Волгограде, Набережных Челнах, Альметьевске, Тольятти, Тюмени, Ульяновске, Саратове, Тамбове, Туле, Чебоксарах и Магнитогорске.

В ближайшее время планируется добавление данных по Санкт-Петербургу, Новосибирску и другим населенным пунктам, что расширит охват и сделает сервис полезнее для путешественников и жителей регионов с нестабильной мобильной связью.