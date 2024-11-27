Исполнительный вице-президент рекрутинговой компании Career Group Companies Эмили Левин работала со многими успешными людьми: богачами, знаменитостями, спортсменами и музыкантами. За более чем 14 лет она изучила их взгляды — и рассказала CNBC, на какие черты кандидатов обращают внимание состоятельные люди при приеме на работу.

Среди клиентов Левин семья Кардашьян-Дженнер, актер Кевин Костнер, телеведущая Мария Шрайвер и другие. Топ-менеджер помогает им нанимать работников для самых разных должностей, за большинство из которых платят шестизначные суммы. И хотя сферы деятельности различаются, Левин отмечает три общие черты, которые многие из ее успешных клиентов всегда ищут в работнике:

Способность решать проблемы

По ее женщины, медийным лицам часто требуется человек, который будет решать за них все вопросы: начиная от мелочей и заканчивая поддержкой в решении более серьезных проблем, с которыми они сталкиваются.

В зависимости от того, для кого Левин подбирает персонал, им может понадобиться помощь в организации графика или в продвижении бизнеса. Какой бы ни была проблема, в конечном итоге нанимателям нужен человек, «который будет находить решения и повышать эффективность их работы в течение дня».

Гибкость

У многих клиентов непостоянный график. Для них нетипично работать с девяти до пяти. Поэтому люди, которые работают на них, должны быть на связи в течение дня.

«Большинство вакансий, которые я размещаю, требуют гибкости, чтобы работать по вечерам и выходным», — говорит Левин. Многие из клиентов также путешествуют по миру, поэтому они находятся в разных часовых поясах. Для этого сотрудники, поддерживающие их в команде, должны легко адаптироваться к этим условиям.

Эмоциональный интеллект

По словам Левин, ключевую роль играет эмоциональный интеллект. Особенно когда человек находится в роли личного помощника, он буквально погружается в «самое интимное пространство» жизни нанимателя: дом, семья, домашние животные, супруги, дети. Это частные, уязвимые места, поэтому очень важно понимать, что уместно говорить и как себя при работе с этими темами. Кроме того, работать необходимо в течение всего дня, и это тоже необходимо учитывать. Эмоциональный интеллект поможет понять, когда уместно затронуть определенные аспекты работы.

«Умение по-настоящему почувствовать, как ваш начальник строит свой день, не только с точки зрения логистики, но и с точки зрения его эмоций, уровня стресса» — это ключ к успеху, — говорит Левин.

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