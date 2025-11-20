Каждый человек сталкивается с трудностями, и психологическая стойкость помогает проходить через них осознанно и без отрицания проблем. Сильные духом люди используют сострадание как инструмент, позволяющий рассматривать стресс и разочарование как пространство для обучения. Об этом говорила автор бестселлеров и эксперт по лидерству Брене Браун в выпуске подкаста Unlocking Us 2022 года.

«В основе лежит самосострадание, — сказала Браун. — Психически устойчивые люди остаются психически устойчивыми, потому что они не поддаются стыду, самокритике или ненависти к себе». По словам экспертов, вместо этого они используют несколько конкретных слов и фраз, которые помогают им справляться с препятствиями и правильно реагировать на них.

Мне нужно время

Даже самым сильным людям иногда нужно сделать шаг назад и поразмыслить. Вместо того чтобы постараться скорее оправиться от сложной ситуации, дайте себе время «прожить» свои эмоции, пишет психолог Кортни Уоррен: «Ключевой компонент устойчивости — эмоциональная гибкость, или способность контролировать свои чувства и снижать их интенсивность в той или иной ситуации. Овладение этим навыком может помочь нам оставаться сильными в трудные времена».

Например, вы только что получили негативный отзыв от своего начальника. Если после этого вы чувствуете тревогу или обиду, скажите: «Я испытываю сильные эмоции, поэтому я возьму паузу, прежде чем ответить или принять какое-то важное решение», добавила Уоррен.

Я справлюсь с тем, что меня ждет

Уверенность в том, что вы справитесь с обстоятельствами, поможет вам в решении многих проблем, пишет нейропсихолог Джуди Хо. Люди, которые используют эту фразу, «лучше справляются с трудными ситуациями, принимают их и приспосабливаются к ним, — пишет Хо. — Они способны не зацикливаться на определенном исходе, адаптировать свои стратегии преодоления трудностей и находить различные решения и пути к достижению своих целей. И все это они могут делать даже тогда, когда их мысли и чувства говорят им, что нужно бежать или прятаться».

Нет!

Представьте себе, у вас плотный рабочий график, и коллега просит помочь ему закончить проект. Возможно, несмотря на большую загруженность, вам захочется сказать «да», чтобы показать себя командным игроком. По словам психолога Джессики Джексон, в такой ситуации не стоит испытывать чувство вины за то, что вы ставите себя на первое место и говорите «нет».

«Стойкость часто путают с независимостью, — сказала Джексон. — Но она больше связана с приоритетом ваших потребностей». Установление границ таким образом может быть неприятным для окружающих, но впоследствии вы поблагодарите себя за то, что поставили на первое место свое психическое здоровье и благополучие, добавила она. «Важно знать свой порог, знать свои границы и соблюдать их, иначе существует риск выгорания», — говорит Джексон.

Шанкар Ведантам, журналист и ведущий подкаста Hidden Brain, говорит, что мы видим, как сильно изменились, когда смотрим в прошлое. Однако мы часто предполагаем, что останемся прежними, когда думаем о будущем. Это ошибочное мнение может нанести вред. Чтобы обеспечить счастливое будущее для себя, Ведантам предлагает три совета.