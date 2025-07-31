Во время собеседования важно произвести на работодателя благоприятное впечатление: рассказать, почему вас заинтересовала вакансия, уточнить, какие задачи вы могли бы решить с самого начала, или показать уверенность в себе при помощи простого зрительного контакта и улыбки. Однако есть и такие выражения, которые лучше избегать — они могут отпугнуть работодателя.

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Об этом предупреждает Нолан Черч — экс-рекрутер Google и нынешний CEO платформы FairComp, которая специализируется на аналитике компенсаций. Он выделяет три фразы, способных свести на нет все усилия соискателя.

1. Не нужно казаться идеальным

На вопрос интервьюера о ваших слабых сторонах многие отвечают что-то вроде: «я слишком усерден» или «я перфекционист». Но такие ответы могут сыграть против вас. «Когда вы так говорите, создается впечатление, что вы неискренни, — объясняет Черч. — Либо вы не до конца честны в том, кто вы есть на самом деле, либо считаете, что не можете стать лучше как работник».

Вместо этого эксперт советует рассказать о реальной ошибке, которую вы совершили и как извлекли из нее урок. Это покажет честность и способность к самоанализу.

2. Не критикуйте бывших коллег и начальников

Один из самых токсичных сигналов для нанимающего менеджера — попытка переложить ответственность на других. «Все, что перекладывает вину с вас на кого-то другого, звучит плохо», — подчеркивает Черч. Гораздо лучше — продемонстрировать, что вы умеете признавать свои ошибки и учиться на них.

3. Не говорите просто «я не знаю»

Такой ответ может прозвучать как отказ от попыток решить проблему. «Когда я слышу это, думаю: „Разговор окончен? Вы не собираетесь решать эти проблемы?“», — говорит он. Особенно это касается начинающих специалистов с ограниченным опытом.

Если у вас действительно нет точного ответа, Черч рекомендует подход вроде: «Я не знаю, но вот как бы я начал решать этот вопрос». Это покажет инициативность и способность к самостоятельному мышлению.

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