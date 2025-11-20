Психическая стойкость помогает справляться с личными и рабочими кризисами, восстанавливаться после сложных событий и уверенно двигаться дальше. Части людей она достается легче, другим требует практики и развития этого «мягкого» навыка. CNBC отмечает, что выражения, отражающие отсутствие внутренней опоры, могут мешать эффективному поведению в стрессовых ситуациях.

Вот три фразы, которые, по мнению психологов и тренеров, никогда не используют психологически устойчивые люди:

Я не могу с этим справиться.

Я — жертва.

Да, когда хочется сказать нет.

Для многих людей основной способ справиться с трудными, стрессовыми или некомфортными ситуациями — не справляться с ними вообще. Они поддаются своей реакции «бей или беги», которая может заставить их защищаться или говорить себе: «Я не могу с этим справиться».

По словам тренера Джейсона Шена, психологически устойчивые люди используют другой подход. Вместо того чтобы замыкаться в себе или убегать от своих проблем, они опираются на поддержку своего окружения, что Шен называет «заботой и дружбой».

«Даже если вы инстинктивно чувствуете, что во время стресса впадаете в адреналиновую и кортизоловую реакцию борьбы или бегства, вы все равно можете предпринять сознательные шаги, чтобы воспользоваться преимуществами заботы и дружбы», — написал Шен.

Отношения и социальная поддержка могут помочь человеку стать более выносливым, говорится в исследовании немецких ученых, проведенном в 2022 году. В следующий раз, когда ему понадобится душевный подъем, он может присоединится к группе поддержки сверстников или организовать встречи за чашкой кофе с друзьями и коллегами, советует Шен. По его словам, это даст человеку безопасное пространство, где он сможет выговориться и получить полезные советы от людей, которые знают его лучше всего.

«С каждым годом оставаться на связи с близкими людьми становится все труднее, — пишет Шен. — Подумайте о том, чтобы заранее назначить время — например вечер понедельника или обед пятницы, — когда вы и близкий друг или член семьи будете встречаться лично или виртуально».

Некоторые трудности могут заставить человека почувствовать себя беспомощным. Скорее всего, это не так, говорит Шен. Если в такие моменты поддаться чувству жертвы, проблемы могут показаться более серьезными и человека захлестнет волна сомнений или жалости к себе.

Вместо этого, чтобы набраться сил и уверенности, необходимых для преодоления обстоятельств, психолог Кортни С. Уоррен советует использовать такие фразы:

Я не позволю себе быть жертвой.

Я смогу пройти через это.

«Эмоциональная устойчивость связана с отвагой и психической стойкостью. Это понимание, что мы должны быть сильными и преодолевать невзгоды, не позволяя им сломить нас, — написала Уоррен. — Быть стойким означает, что, испытывая боль от плохого обращения, вы меняете свою позицию жертвы и бессилия на поиск выхода из положения».

Если человек постоянно обнаруживает, что берет на себя дополнительную работу или говорит да на просьбы, которые не выполнит, он можете сделать кое-что простое: остановиться. Психолог Джессика Джексон рассказала, что психически устойчивые люди умеют устанавливать границы. По словам Джексон, если вы говорите да всем подряд, то окружающим покажетесь готовым к работе, но это может привести к выгоранию, стрессу и негативным эмоциям.

«Устойчивость часто путают с независимостью. Она должна быть больше связана с расстановкой приоритетов в удовлетворении своих потребностей. Если, например, у вас запланирован ужин с подругой, но вам нужно остаться дома и отдохнуть, не стоит расстраиваться, если вы перенесете встречу, или если вам нужна дополнительная поддержка на работе, потому что вы рассеянны, попросите об этом менеджера или товарища по команде», — добавила Джексон.

Ранее сообщалось, что 44% работников чувствуют себя выгоревшими, согласно опросу 2024 года, проведенному Обществом управления человеческими ресурсами. Один из способов не дать работе истощить человека — установить границы между тем, с кем он общается, и тем, какие задачи берет на себя.