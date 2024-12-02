Для собеседований — виртуальных и очных, существует особый этикет, который необходимо соблюдать, чтобы получить желаемую должность. Есть неочевидные вещи, на которые привыкли обращать внимание интервьюеры. О таких «красных флагах» в беседе с CNBC и рассказала исполнительный вице-президент рекрутинговой компании Career Group Companies Эмили Левин. На ее счету — тысячи собеседований.

Многие из клиентов эксперта — знаменитости из списка «А», которые ищут себе личных помощников или руководителей компаний. Первое, на что обращает внимание Левин, это хороший зрительный контакт и присущее кандидату понимание, когда уместно задавать вопросы, а когда лучше промолчать. Также рекрутер перечислила вещи, которые настораживают ее в беседе с соискателями.

Не приходить слишком рано

Прежде всего, человеку необходимо убедиться, что он пришел в нужное время, особенно если речь идет об очной встрече. Придя слишком поздно, люди рискуют пропустить часть собеседования, потратить время интервьюеров и произвести плохое впечатление.

Но Левин отмечает, что если человек придет слишком рано, это тоже будет выглядеть слишком напористо и может заставить уже самого интервьюера чувствовать, будто он опаздывает. Идеальным вариантом, по словам эксперта, будет прийти на десять минут раньше обозначенного времени.

«В качестве меры предосторожности я рекомендую припарковаться у здания на 15-20 минут раньше, — говорит Левин. — Так у кандидата будет достаточно времени, чтобы найти номер комнаты или офиса, но при этом он не приедет задолго до начала собеседования».

Презентовать себя как можно более профессионально

Независимо от того, в каком формате проходит собеседование, не нужно приходить с жвачкой или заходить в здание в солнцезащитных очках. Это слишком небрежно и непрофессионально.

«При очных собеседованиях стоит убедиться, что от вас не пахнет сигаретным дымом или духами, — говорит она. — Многие люди чувствительны к запахам. Нужно оставить впечатление, основанное на вашем опыте, а не на том, как вы одеты или как от вас пахнет».

Не разглашайте конфиденциальную информацию

Независимо от профессионального прошлого, нужно соблюдать осторожность в отзывах о предыдущих местах работы. Левин советует не давать негативную оценку прошлым работодателям и не разглашать информацию, которая является конфиденциальной.

Некоторые клиенты Левин требуют от своих сотрудников подписывать соглашения о неразглашении (NDA). Когда кандидаты говорят ей, что подписали NDA, но при этом продолжают разглашать конфиденциальную информацию о предыдущем работодателе, она сразу считывает это как тревожный сигнал.

«Разглашение секретов создает впечатление, что если бы интервьюер нанял вас и поделился служебной информацией, то в будущем вы скорее всего поступили бы так же» с ним», — добавляет Левин.

Ранее финансовый директор Vimeo Джиллиан Мансон также поделилась наблюдениями и стратегиями собеседования. Она отметила, что неумение слушать и отвечать на заданный вопрос для нее является главным «красным флагом».