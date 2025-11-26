Термин «хронически одинокий» набрал вирусную популярность в TikTok — ролики на эту тему собирают уже свыше 10 млн просмотров по миру. Пользовательский интерес объясним: феномен касается людей, которые либо нормально чувствуют себя без пары, либо переживают одиночество болезненно — об этом рассказала коуч по отношениям Эми Чан в интервью CNBC Make It.

Photo by Lukas Rychvalsky on Unsplash

Чан ведет тренинги по расставаниям и знакомствам (The Breakup Bootcamp и The Dating Bootcamp), выпускает образовательный контент для соцсетей и написала книгу о том, как «перепрошить» разбитое сердце. По данным ее документов за 2023 год, работа в этой сфере приносит ей более $200 тыс. в год — и это заметно по объему аудитории: свыше 200 тыс. подписчиков в TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной Минюстом России экстремистской и запрещенной) .

По словам Чан, люди, которые тяжело переживают одиночество, зачастую имеют больше мотивации что-то менять в своей жизни. Гораздо сложнее ситуация у тех, кому «и так нормально»: нет острой точки дискомфорта, которая подтолкнула бы выйти из привычного уклада.

Коуч говорит, что многие избегают знакомств не потому, что им не нужен партнер, а потому что их пугает риск отказа. Опираясь на опыт работы с клиентами, она выделяет три повторяющиеся модели поведения у тех, кто годами остается один: склонность сразу отвергать потенциальных партнеров, бессознательное разрушение собственных отношений и отсутствие практики «показываться миру».

Первая из этих моделей — любовь к слову «нет». Чан отмечает, что многие успешные люди отсеивают партнеров слишком рано: у них в голове есть жесткое представление о том, кто им подходит. В итоге шанс на отношения не успевает появиться — идеальный образ мешает увидеть реального человека.

Вторая распространенная ловушка — самосаботаж. Часто он проявляется в выборе заведомо недоступных партнеров: эмоционально закрытых, постоянно занятых или просто не заинтересованных. Это, по словам Чан, удобный способ «избежать близости», сохранив иллюзию попытки. При этом человек может заявлять, что у него «нет типа», хотя на деле тип существует — эмоциональный.

Третья закономерность — отсутствие места для личной жизни. Люди могут ссылаться на работу, усталость, нехватку времени или веру в романтические мифы вроде «любовь приходит, когда ее не ждешь». Это создает комфортную зону одиночества, из которой сложно выйти.

Ранее психологи уже отмечали, что благополучные отношения строятся на ощущении связи, но не на зависимости. Повышенные ожидания от партнера и уход в эмоциональные крайности способны навредить и человеку, и отношениям.