Создатель, а ныне генеральный директор Amazon Джефф Безос активно участвует в развитии платформы. По его словам, для того, чтобы удерживать компанию стоимостью $2,32 трлн на верном пути, необходимо помнить всего лишь о трех моментах. Он поделился с CNBC стратегией, которая поможет любому человеку продвинуться вперед.

Чистый капитал Безоса оценивается в $234,9 млрд. Предприниматель утверждает, что к успеху его привели такие шаги как постановка крупных задач, контроль за их исполнением и забота о людях, участвующих в процессах. «Крупные лидеры должны определять масштабные идеи, а после обеспечить жесткое выполнение этих задач и вырастить следующее поколение лидеров», — говорит он.

Забота об идеях, процессах и людях вокруг — хороший рецепт достижения общекорпоративных целей, считает организационный психолог и профессор Школы бизнеса Уортон Пенсильванского университета Адам Грант. По его мнению, эффективные лидеры заботятся о продвижении проектов и своих сотрудников, а не только о себе.

«Величайших лидеров нашего времени отличает то, что успех редко является для них целью. Это побочный продукт других целей, которые у них есть, — пояснил Грант. — Чем больше вы ставите себе цель, чем больше вы сосредотачиваетесь на том, чтобы приносить пользу другим, тем больше вероятность, что вы создадите что-то, что также принесет успех и вам».

Образ мышления Безоса может перенять практически любой работник, независимо от того, на какой ступени карьерной лестницы он находится. Сотрудники, которые хорошо взаимодействуют с другими ради достижения общей цели — включая коммуникацию, командную работу и решение проблем — в настоящее время пользуются большим спросом на рынке труда.

Основатель Amazon, который ушел с поста генерального директора в 2021 году, теперь работает над тем, чтобы помогать нынешнему генеральному директору Энди Джасси и всей руководящей команде оставаться успешными. Их большая общая цель сейчас — искусственный интеллект, включая Nova, генеративную модель ИИ Amazon, которая была недавно выпущена.

В 2001 году Безос получил несколько полезных советов от Джима Синегала, когда существование Amazon было под вопросом. Акции компании упали на 90%, некоторые критики считали, что она обречена и никогда не восстановится. Но встреча двух предпринимателей все изменила.