Исследования показывают, что мнение о человеке формируется всего за сотую долю секунды, и это восприятие может сохраниться надолго. Первые впечатления могут серьезно сказаться на таких возможностях, как трудоустройство или успех на первом свидании. Чтобы добиться положительного впечатления, лучше направить внимание на собеседника, а не на себя.
Важно проявлять искреннее внимание к тому, что говорит собеседник, вместо того чтобы пытаться быть в центре внимания. Многие люди ошибочно полагают, что нужно говорить о себе, чтобы произвести впечатление. Однако это может оказать противоположный эффект. Специалисты в области коммуникации показывают, что людям приятно, когда им задают вопросы и проявляют интерес.
Создание теплой и запоминающейся беседы, в которой другой человек чувствует заботу о себе, является ключевым моментом. Почти все любят обсуждать свои мысли и интересы, если видят, искреннюю заинтересованность собеседника. Таким образом, можно оставить «неправильное» первое впечатление, сосредоточившись только на себе, или создать «правильное» первое впечатление, продемонстрировав эмпатию и заботу о собеседнике.
Работать нужно над тем, чтобы «проявлять» интерес, а не «толкать» себя вперед. Вот три основных принципа, которым нужно следовать:
Слушать полностью сосредоточившись
Важно полностью посвятить себя тому, что говорит собеседник, не перебивая его и не стремясь сделать какие-либо остроумные замечания. Не стоит пытаться всегда быть правым. Не нужно тратить время на обдумывание своего ответа во время разговора. Важно просто слушать и проявлять искренний интерес.
Для концентрации разговора можно использовать такие стратегии, как напоминание себе:
Можно подготовиться к активному слушанию даже перед началом разговора, используя метод «мокрой губки». При разговоре в состоянии рассеянности рекомендуется представить, что губка очищает все посторонние мысли, чтобы начать общение с чистого листа.
Задавать правильные вопросы и уточнять
Можно проявить внимание к собеседнику, продемонстрировав желание узнать больше. Это помогает поддержать разговор и способствует ощущению близости.
Правильный вопрос — это тот, который:
Выразить свой интерес можно даже простыми фразами, такими как: «Расскажи об этом подробнее» или «Что произошло дальше?».
Обратить внимание на визуальные и вербальные сигналы
Не стоит недооценивать силу невербальных действий. Слушая собеседника, можно продемонстрировать свою заинтересованность и внимание — поддерживая зрительный контакт, кивая головой или немного наклониться вперед во время разговора. Кроме того, можно ненавязчиво подстраиваться под язык тела, мимику и манеру речи собеседника. Это поможет наладить связь, выразить эмпатию и уважение, а также продемонстрировать желание установить контакт.
Чтобы оказать положительное впечатление на собеседовании, нужно давать «сильные» ответы. Ключ к успеху — умение внимательно слушать собеседника, считает Джиллиан Мансон, финансовый директор Vimeo.