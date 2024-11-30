Исследования показывают, что мнение о человеке формируется всего за сотую долю секунды, и это восприятие может сохраниться надолго. Первые впечатления могут серьезно сказаться на таких возможностях, как трудоустройство или успех на первом свидании. Чтобы добиться положительного впечатления, лучше направить внимание на собеседника, а не на себя.

Важно проявлять искреннее внимание к тому, что говорит собеседник, вместо того чтобы пытаться быть в центре внимания. Многие люди ошибочно полагают, что нужно говорить о себе, чтобы произвести впечатление. Однако это может оказать противоположный эффект. Специалисты в области коммуникации показывают, что людям приятно, когда им задают вопросы и проявляют интерес.

Создание теплой и запоминающейся беседы, в которой другой человек чувствует заботу о себе, является ключевым моментом. Почти все любят обсуждать свои мысли и интересы, если видят, искреннюю заинтересованность собеседника. Таким образом, можно оставить «неправильное» первое впечатление, сосредоточившись только на себе, или создать «правильное» первое впечатление, продемонстрировав эмпатию и заботу о собеседнике.

Работать нужно над тем, чтобы «проявлять» интерес, а не «толкать» себя вперед. Вот три основных принципа, которым нужно следовать:

Слушать полностью сосредоточившись

Важно полностью посвятить себя тому, что говорит собеседник, не перебивая его и не стремясь сделать какие-либо остроумные замечания. Не стоит пытаться всегда быть правым. Не нужно тратить время на обдумывание своего ответа во время разговора. Важно просто слушать и проявлять искренний интерес.

Для концентрации разговора можно использовать такие стратегии, как напоминание себе:

сфокусироваться и не отвлекаться;

контролировать свой разум, а не позволять ему контролировать себя;

быть внимательным, а не перегруженным мыслями.

Можно подготовиться к активному слушанию даже перед началом разговора, используя метод «мокрой губки». При разговоре в состоянии рассеянности рекомендуется представить, что губка очищает все посторонние мысли, чтобы начать общение с чистого листа.

Задавать правильные вопросы и уточнять

Можно проявить внимание к собеседнику, продемонстрировав желание узнать больше. Это помогает поддержать разговор и способствует ощущению близости.

Правильный вопрос — это тот, который:

Строится на деталях, которыми кто-то поделился, показывая активное слушание.

Подкрепляет любопытство по теме, указывая на искренний интерес.

Основывается на имеющихся знаниях, чтобы глубже погрузиться в интересующую тему. Например, в разговоре о продуктивности можно спросить: «Я читал, что техника, о которой идет речь, существует давно, но сейчас снова становится популярной — интересно, почему это происходит?».

Дает возможность другому человеку ответить на вопрос, который будет приятно обсудить, например, позволяя поделиться своим мнением или опытом.

Выразить свой интерес можно даже простыми фразами, такими как: «Расскажи об этом подробнее» или «Что произошло дальше?».

Обратить внимание на визуальные и вербальные сигналы

Не стоит недооценивать силу невербальных действий. Слушая собеседника, можно продемонстрировать свою заинтересованность и внимание — поддерживая зрительный контакт, кивая головой или немного наклониться вперед во время разговора. Кроме того, можно ненавязчиво подстраиваться под язык тела, мимику и манеру речи собеседника. Это поможет наладить связь, выразить эмпатию и уважение, а также продемонстрировать желание установить контакт.

Чтобы оказать положительное впечатление на собеседовании, нужно давать «сильные» ответы. Ключ к успеху — умение внимательно слушать собеседника, считает Джиллиан Мансон, финансовый директор Vimeo.