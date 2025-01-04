Новый год приносит заряд энергии и вдохновляет на лучшую жизнь. Люди составляют список дел: сесть на диету, заняться спортом, увеличить заработок. Однако многие не могут выполнить новогодние обещания, несмотря на самые лучшие намерения. Зачастую существует большой разрыв между амбициями и реальностью.

Возможно, изначально выбираются неправильные цели, которым, как кажется, надо следовать, а не те, к достижению которых действительно чувствуется мотивация. Исправить это можно с помощью упражнения по самоанализу, которое раскрывает основные ценности и желания.

Аудит жизни — это мягкий инструмент для самоанализа в сочетании с практичной, ориентированной на действия системой, помогающей превращать мечты в реальность. Он основан на передовом опыте UX-исследований и дизайн-мышления — тех же методах, которые используют успешные технологические компании, чтобы понять, как создать успешный продукт.

Аудит жизни состоит из трех основных частей. Каждая фаза призвана помочь глубже погрузиться в самоанализ, приблизиться к раскрытию истинных желаний и понять, как превратить их в реальность.

1. Сон (генеративная фаза)

Необходимо взять маркер и стикеры и перечислить свои желания или стремления. Желания могут быть большие и ориентированные на будущее, как, например, написать книгу, или сиюминутные и повседневные, например, стать ​​более терпеливым.

Важно быть открытым всему, что приходит в голову. Можно написать 100 желаний за час, чтобы понять, чего именно хочется.

2. Обучение (фаза анализа)

Теперь, когда есть сто желаний, их следует объединить в группы по темам. Это поможет отсортировать и выделить те, что кажутся связанными между собой. Темы могут включать духовность, карьеру, общество, семью, хобби, творческие занятия, здоровье, и т. д.

Закончив распределение, можно поразмыслить над тем, что эти желания говорят о вас самих. Также стоит проанализировать, действительно ли это ваши желания, а не других людей.

Обратите внимание на области, которые, как вы ожидали, должны быть полны желаний, но их нет. Вероятно, они менее важны для вас.

3. План (фаза действия)

Одна из причин, по которой решения часто не выполняются, заключается в том, что люди берут на себя слишком много и все сразу. Аудит жизни призван отразить желания на всю жизнь.

Нужно выбрать от трех до пяти желаний, на которых хочется сосредоточиться в этом году, а также спросить себя, есть ли для них необходимые ресурсы. Если нет, какие изменения могут потребоваться? Вот несколько примеров.

Найдите партнера. Привлечение кого-то, кто будет ходить с вами на занятия йогой каждую неделю.

Разбейте свои желания на более мелкие цели, которых можно достичь постепенно, например, пообещайте себе читать по одному абзацу каждый вечер в качестве начала к более крупной цели — читать больше.

Будьте предельно конкретны в своих желаниях, например запланируйте две встречи в месяц, а не просто говорите, что хотите проводить больше времени с друзьями.

Благодаря акценту на самоанализе, передовом опыте из мира исследований пользователей и практическом, рациональном планировании действий аудит жизни поможет обнаружить скрытые желания и наметить реалистичный путь вперед.

С началом нового года часто возникают мысли о целях и желаниях на будущее. Однако к февралю большинство новогодних обещаний забывается, что приводит к разочарованию. Причина в том, что обычно они неясны, нереалистичны и не связаны с глубокими ценностями.