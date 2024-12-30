Убеждение играет важную роль в повседневном общении, будь то переговоры о повышении зарплаты, представление идей коллегам или уговор друзей посетить новый ресторан. Самые убедительные люди могут выражать свои мысли без манипуляций и злого умысла. Вот три стратегии, которые они применяют для влияния на других, согласно мнению психологов и бизнес-наставников.

1. Нужно говорить с уверенностью

Убедительность часто больше зависит от способа выражения, чем от содержания. Небольшие изменения в выборе слов могут оказать серьезное влияние, как утверждает Мелоди Уайлдинг, бизнес-коуч и преподаватель LinkedIn Learning.

Уже более 12 лет Уайлдинг помогает лидерам развивать навыки убедительной коммуникации, отмечая, что уверенное и авторитетное выступление является ключом к успеху. «Обратите внимание на разницу между фразами «Я считаю, что мы должны…» и «На основании моего опыта…» — первая звучит неуверенно, а вторая демонстрирует опыт, — говорит эксперт. — Точно так же «Я пытаюсь…» можно заменить на «Мы реализуем…» — первая формулировка указывает на сложности, тогда как вторая подразумевает четкие действия».

Вместо фразы: «Я думаю, нам следует пересмотреть наш подход» можно использовать: «Очевидно, что нам необходимо изменить наш метод работы». Замена неопределенных слов на более активные помогает эффективно донести точку зрения и демонстрирует уверенность. Однако важно избегать перегибов и не вводить сложный жаргон или натянутые выражения, а стараться оставаться как можно более прямолинейным.

2. Важно вести дискуссии, а не споры

Если собеседник ощущает угрозу или считает, что на него нападают, донести свою мысль, оказывается непросто. Чтобы разрешить эту ситуацию, организационный психолог Адам Грант предлагает рассматривать такие разговоры, как дебаты вместо споров.

«Дебаты показывают, что вы стремитесь мыслить как ученый, а не как проповедник или прокурор, и побуждают собеседника действовать аналогично», — пишет Грант в своей книге 2021 года «Подумайте еще раз: сила осознания того, чего вы не знаете».

Умение убеждать скрывает в себе способность выслушивать мнения других и искать компромиссы, не отказываясь при этом от своей позиции, отмечает Грант. «Хорошие дебаты не являются войной или борьбой за победу. Это скорее танец, — говорит он. Если вы слишком стремитесь занять место лидера, ваш партнер будет сопротивляться. Но если вы научитесь подстраиваться под его ритм и заставите его сделать то же самое, то сможете найти общий язык».

3. Нужно не повторять, а подчеркивать

Когда кто-то произносит речь или обращение, можно заметить, что он возвращается к своей ключевой мысли после каждого основного пункта. Это не случайно: акцент на своей идее с использованием разнообразных формулировок — это отличный способ подчеркнуть слова без излишнего повторения.

«Повторение основной идеи вашего тезиса и ключевых фраз может сделать ваши слова более запоминающимися и создать ощущение уверенности и близости к слушателю», — утверждают специалисты по коммуникациям Кэти и Росс Петрас.

Если требуется донести до аудитории мысль о том, что «нам всем нужно работать вместе», можно выразить это иначе: «Как мы можем ожидать успеха команды, если каждый из нас будет действовать в одиночку?» или «Сотрудничество является основой для формирования отношений и повышения продуктивности».

«Вы не хотите звучать как заевшая пластинка, но вам нужно повторить вашу идею или концепцию несколько раз, немного изменяя слова, — добавили Кэти и Росс Петрас. — Это очень важно для вашего выступления».

Укреплять уверенность в себе достаточно сложно, даже если человек случайно не саботирует свой собственный прогресс. Как объясняется в новой книге Скотта Маутца «Ментально сильный лидер», человек может предпринять активные шаги, чтобы уйти с собственного пути и укрепить свою уверенность.