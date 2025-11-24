Эксперт по воспитанию Марго Бисноу советует не препятствовать решению ребенка бросить университет и переехать, если он этого хочет. С опытом работы в правительстве и руководящими должностями, она выделяет три практических совета, которые помогут родителям поддержать детей в сложных жизненных ситуациях.

Для книги Raising an Entrepreneur: How to Help Your Children Achieve Their Dreams Марго Бисноу поговорила с десятками родителей, чьи дети выросли и добились успеха. Писательница обнаружила закономерность: эти родители дали детям свободу и позволили заниматься любимым делом, а некоторые даже разрешили бросить университет. Они слушали детей, серьезно относились к их словам и не говорили: «Я взрослый, я знаю, как лучше».

Дети, которым запрещалось следовать собственным желаниям, могут вырасти тревожными и несчастными. Родители, с которыми говорила Бисноу, поощряли в детях независимость, уверенность в себе и желание учиться. Вот три воспитательные тактики, которые Бисноу сформулировала после общения с родителями успешных детей.

1. Поддерживайте увлечения детей, несмотря на собственные страхи

Кинорежиссер Джон Чу («Шаг вперёд 2: Улицы», «Шаг вперёд 3D», «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» и «G.I. Joe: Бросок кобры 2») вырос в районе Сан-Франциско. Его отец был управляющим популярного ресторана. Родители сначала были обеспокоены увлечением сына искусством. Они хотели, чтобы Чу выбрал более традиционную профессию.

Позднее мать Чу подарила сыну камеру, чтобы он мог снимать на нее семью и их совместный отдых. Когда он учился в старшей школе, мать ругалась, что сын допоздна работает над фильмом, вместо того чтобы сосредоточиться на учебе. Тогда Чу заплакал и признался: «Вы не можете мне запретить. Это то, что я люблю». На следующий день мать Чу дала ему стопку книг о кинематографе со словами: «Если ты хочешь этим заниматься, узнай об этом все и стань лучшим».

Конечно, не каждому удается построить карьеру на основе своего хобби. Но когда родитель доверяет ребенку, он вселяет в него уверенность, которая станет фундаментом для его будущего успеха, независимо от того, какой путь он выберет.

2. Позвольте детям начать самостоятельную жизнь в молодом возрасте

Родители, опрошенные Бисноу, поощряли в детях независимость. Например, родители Саймона Айзекса, генерального директора компании в области цифрового маркетинга TaskForce и сооснователя сайта для отцов Fatherly, разрешили ему съехать от них, когда он учился в старшей школе. Айзекс прожил два года в Колорадо, занимаясь лыжным спортом.

Позже Айзекс представлял Миддлберийский колледж в лыжных гонках и мечтал попасть в Олимпийскую сборную США. По словам Бисноу, спортивный опыт помог Айзексу добиться успеха в бизнесе: «Страсть [к спорту] научила его упорству, сосредоточенности, трудолюбию, решимости и всему, что нужно для успеха в жизни. Я знаю, что его семье было трудно отпустить его. Но они это сделали».

3. Спокойно отнеситесь к решению ребенка бросить учебу

Мать Мэтта Мулленвега, разработчика WordPress, заволновалсь, когда сын сказал, что хочет бросить Хьюстонский университет спустя два года после поступления. В комнате общежития Мулленвег разрабатывал систему управления содержимым. Сайт CNET, посвященный компьютерным технологиям, хотел платить Мулленвегу за его работу.

По словам Бисноу, его мать сопротивлялась решению сына бросить учебу, но его целеустремленность убедила ее. В конечном итоге мать сама отвезла сына в Сан-Франциско, чтобы помочь ему найти квартиру. «Мулленвег работал без остановки, мать знала, насколько это важно для него, и отпустила сына», — говорит Бисноу.

Через год Мулленвег ушел из CNET, чтобы превратить свою разработку в бизнес, — речь идет о WordPress. Сегодня Мулленвег — генеральный директор Automattic, материнской компании WordPress. В 2021 году ее стоимость оценивалась в $7,5 млрд.

Для родителей решение детей бросить учебу становится большим ударом. «Они такие: „Нет, ты не можешь этого сделать. Ты не сможешь добиться успеха в жизни“. Очевидно, [для Мулленвега] это было правильное решение», — говорит Бисноу.

