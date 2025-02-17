Хотя обсуждения негативного влияния социальных сетей на психическое здоровье, как правило, сосредоточены на подростках, чрезмерное времяпрепровождение перед экраном может также наносить вред взрослым людям и их бракам. Так утверждает психиатр Анна Лембке, руководитель Стэнфордской клиники двойной диагностики наркомании. Она рассказала о простом действии, которое поможет укрепить брак.

Эксперт своими глазами видела, какое пагубное влияние на отношения может оказать компульсивное использование социальных сетей, онлайн-шопинга и видеоигр. Согласно опросу Reviews.org, проведенному среди 1 тыс. взрослых, американцы в среднем проводят 5 часов в день за смартфонами. При этом каждый четвертый пользуется телефоном во время ужина, а 38% утверждают, что проверяют свой телефон во время свидания.

Эта зависимость от «цифрового наркотика», как называет ее Лембке, может создать дистанцию ​​между двумя партнерами в отношениях. «Люди действительно исчезают, когда сидят в своих устройствах, и не могут в полной мере присутствовать на встрече с теми, кто их любит», — утверждает она.

Автор книги «Нации дофамина» обнаружила, что пациентам, которые испытывают трудности в отношениях, часто помогает одно действие — и оно занимает всего 30 секунд. «Удалите приложение, в котором вы проводите больше времени, чем хотелось бы, и пообещайте себе не использовать его в течение 30 дней», — заявляет Лембке.

Не позволять себе использовать приложение, которое человек, вероятно, проверял десятки раз в день, будет некомфортно, предупреждает эксперт. Но вознаграждение того стоит.

«В первые две недели вы будете жаждать этого и скучать по этому, и ваш мозг подскажет вам все причины, по которым это не стоит делать, — говорит она. — Если вы сможете продержаться около 14 дней, вы можете заметить, что на самом деле не скучаете по этому и обнаружите, что чувствуете себя лучше без этого».

Браки страдают, когда пары перестают чувствовать, что их слышат и видят. И хотя смартфоны не создали ощущения отчужденности или пренебрежения со стороны партнера, с их помощью стало легче быть «и там, и там».

«Часто мужья тратят слишком много времени на видеоигры, — говорит Лембке. — Для женщин это, как правило, онлайн-шопинг или социальные сети. Огромное количество времени, потраченного на потребление этих форм цифровых медиа, в ущерб общению с партнером является проблемой».

По ее словам, активность человека, использующего свой телефон, может вызвать у него ощущение, что его партнер ведет двойную жизнь. «В этой деятельности есть определенный уровень обмана, который подрывает доверие и близость, — говорит она. — Они делают одно в сети, а в остальной части своей жизни — другое, поэтому возникает ощущение предательства».

Эксперт утверждает, удаляя приложение, которое человек постоянно использует, он освобождаете пространство для своего партнера и дает себе возможность больше времени уделять настоящему.

Ранее исследование показало, что использование родителями мобильных телефонов для общения в социальных сетях и игр может наносить ущерб общению в семье. Матери чаще пользуются социальными сетями, а отцы отмечают более высокий уровень увлеченности мобильными играми.