Как сообщает «Коммерсантъ», рынок BNPL (buy now pay later; «покупай сейчас, плати потом», покупки товаров с платежами в рассрочку) демонстрирует уверенный рост. По итогам 2024 года его объем может достичь 300 млрд руб. На данный момент основным риском для его развития является введение законодательного регулирования, которое рассматривает Госдума. При сохранении законопроекта в текущем виде это может привести к стагнации рынка и даже его сокращению.

Согласно подсчету аналитиков сервиса «Долями», за девять месяцев 2024 года рынок рассрочки достиг 200 млрд руб. Из их прогнозов следует, что объем рынка за весь год достигнет 300 млрд руб.

По словам источника, ранее сервис «Подели» оценивал размеры рынка по итогам первого квартала в 120–130 млрд руб. Таким образом, за два квартала сегмент вырос почти в 1,5 раза. А за оставшийся «высокий» четвертый квартал может вырасти еще настолько же.

BNPL — это сервисы оплаты небольших покупок (до 100 тыс. руб.) в рассрочку. Данные платежи разбиваются на четыре равные части с оплатой каждые две недели. При этом кредитный договор при выборе такого способа оплаты не заключается, а проценты не начисляются. Продавцы товаров и услуг платят BNPL-сервисам комиссию за подключение.

Основными участниками рынка являются сервисы:

«Долями» («Т-Банк»),

«Подели» («Альфа-банк»),

«Плати частями» («Сбербанк»),

«Сплит» («Яндекс»).

В 2022 году доля покупок с использованием BNPL-сервисов составляла не более 1% от рынка e-commerce, а к концу 2023 года — не более 1,5%. В 2024 году, исходя из прогнозов, она может составить 1,8%, согласно данным Frank RG.

По словам источника, дальнейшее ужесточение регулирования необеспеченного кредитования, высокие ставки и, как следствие, снижение выдач по большинству категорий розничных кредитов стали дополнительным стимулом для развития сегмента в этом году.

«Регулярные пользователи BNPL-сервисов — это либо незакредитованные клиенты, принципиально не пользующиеся банковскими кредитными продуктами, либо как раз очень закредитованные клиенты, которые не пройдут скоринг для покупки в кредит, но могут получить финансирование покупки в формате BNPL, пока это незарегулированный продукт», — говорит старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. По ее словам, помимо простоты одобрения таких клиентов привлекает и отсутствие проверки кредитной истории.

В сервисе «Подели» отмечают, что BNPL не конкурирует с POS-кредитованием или кредитами наличными, так как преимущественно представлен в сегментах с чеком не более 6 тыс. руб., то есть там, где нет классических кредитных инструментов.

При этом неконтролируемые выплаты по договорам рассрочки создают угрозу не только закредитованности граждан, но и стабильности для финансовой системы в целом, о чем неоднократно говорил Банк России.

Ранее аналитическое агентство Smart Ranking рассказало Inc. о результатах исследования российского финтех-рынка. Несмотря на повышение ключевой ставки, сегмент показывает рост. Это происходит не только благодаря разработке российских IT-решений в связи с импортозамещением, но и из-за внедрения ИИ в бизнес-процессы компаний.