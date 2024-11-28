В любой сфере есть специалисты, которые всегда на виду и те, чья работа незаметна для большинства, но играет ключевую роль в успехе компании. Эксперты платформы омниканального маркетинга Calltouch провели исследование среди работников и выяснили, чей успех зачастую игнорируется и чьи заслуги больше ценятся. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

В опросе приняли участие представители различных офисных профессий: программисты 1С, менеджеры отдела продаж, менеджеры проектов, инженеры — 11%, офис-менеджеры, разработчики и HR-специалисты — 5%.

Такое разнообразие респондентов позволило выявить разные точки зрения на проблему «незаметности». Согласно результатам исследования, чаще всего, по мнению 33,8% опрошенных, недооцененными остаются ассистенты и младшие сотрудники. 21,3% заявили, что это специалисты IT и техподдержки.

Отмечается, что на данный фактор влияет не только должность человека, но и его характер. По словам 70% респондентов, на работе обычно не замечают скромных сотрудников или интровертов.

Большинство респондентов уверено, что работодатель должен отмечать эффективных сотрудников, которые остаются «за кулисами». 43,8% участников опроса считают, что это лучше делать посредством премии и личной благодарности. 31,3% указали на публичное признание достижений, а 22,5% думают, что для этого нужен особый подход.

При этом 26,3% опрошенных заявили, что их не ценят по достоинству, еще четверть сказали, что их успехи постоянно отмечают. Каждый пятый респондент отметил, что в их сфере невозможно остаться незаметным.

Согласно исследованию, больше всего на работе ценят руководителей проектов. Об этом сообщили 42,5% участников опроса. Такое же количество респондентов считают, что особое внимание чаще уделяется тем, кто влияет на прибыль компании и тем, кто дружит с начальством.

Эксперты подчеркнули необходимость создания системы поощрений для сотрудников и поддержания комфортной рабочей атмосферы. Это может помочь каждому человеку чувствовать себя ценным и вовлеченным.

Также важно предлагать разнообразные активности, которые подойдут и для интровертов. Например, оналайн-форматы, чтобы они тоже могли участвовать в жизни коллектива.

Ранее сообщалось, что в 2024 году 70% российских компаний подняли зарплату сотрудникам. В 45% случаев ее увеличение происходило за счет роста оклада или оклада и премии сразу 41%. При этом 58% работодателей заявили, что планируют повысить заработную плату сотрудникам в 2025 году.