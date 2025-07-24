Жизнь в многоквартирном доме — это не только удобство и близость к инфраструктуре, но и постоянное испытание на прочность. Сервис Colife решил разобраться, из-за чего чаще всего жалуются москвичи на соседей, и провел исследование на основе обращений арендаторов и анонимного опроса 710 респондентов. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Кто-то страдает от вечного ремонта, кто-то вынужден слушать слишком откровенные звуки из соседней спальни, а кому-то приходится мириться с лающей собакой или запахом жареной рыбы, проникающим в квартиру.

Оказалось, что 76% опрошенных знакомы со своими соседями, но только 27% оценивают отношения с ними как хорошие. Большинство конфликтов возникает из-за бытовых раздражителей — шума, запахов и невнимательности.

ТОП-7 самых частых жалоб

7. Мусор в подъезде

Некоторые жильцы оставляют пакеты с отходами на лестничных клетках или в лифте, надеясь, что их кто-то уберет. Результат — неприятный запах и недовольство соседей.

6. Навязчивые запахи из кухни

Жареная рыба, тушеная капуста или острые специи могут превратить жизнь в многоэтажке в настоящее испытание. Особенно если запах распространяется через вентиляцию и въедается в стены.

5. Курение на балконе

Табачный дым легко проникает в открытые окна соседей, и даже самая хорошая вентиляция не всегда спасает. Многие пытаются решить проблему вежливыми просьбами, но это помогает не всегда.

4. Громкая музыка и ночные вечеринки

Шумные соседи — классическая проблема. Если вечеринки случаются редко, их еще можно пережить. Но когда музыка гремит каждые выходные, а глубокой ночью под окнами раздаются философские дискуссии под шампанское — терпение лопается.

3. Слишком громкий секс

Около 16% респондентов признались, что их раздражают слишком откровенные звуки из соседних квартир. Причем дело не столько в самом факте, сколько в его частотности и эмоциональности. Кстати, в России уже рассматривают возможность штрафовать за шумный секс — до 3 тыс. руб.

2. Лай и вой собак

Питомцы, оставленные дома одни, могут довести соседей до белого каления. Особенно в старых домах с плохой звукоизоляцией. Многие отмечают, что виноваты не животные, а их хозяева, которые не обеспечивают им должного внимания и выгула.

1. Вечный ремонт

Абсолютный лидер жалоб — 33% опрошенных назвали его главным раздражителем. Перфоратор в 7 утра, дрель в выходные, шумная болгарка ночью — все это выводит из себя даже самых терпеливых. Проблема усугубляется, когда «быстрый ремонт» затягивается на месяцы.

Эксперты отмечают, что в 83% случаев проблему можно уладить вежливым разговором. Часто люди просто не осознают, насколько их действия мешают другим. «Границы комфорта в городе хрупкие, но большинство конфликтов решаются без скандалов, если есть готовность к диалогу», — отмечают в сервисе.