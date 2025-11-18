Почти половина косметики на российском рынке вводит покупателей в заблуждение, выдавая себя за экологичную или натуральную, выяснили эксперты Союза производителей органической косметики, Роскачества и других организаций. Такой эффект называется гринвошингом — когда товары якобы «зеленые», но это не всегда правда.

Unsplash

Исследование 1 тыс. самых популярных кремов и шампуней показало, что около трети продукции использует «зеленые» слова в рекламе или маркировке. При этом почти половина таких заявлений оказалась ложной — это свыше 1,5 млн единиц товара на сумму более 280 млн рублей.

Чаще всего производители делают такие ошибки:

указывают процент натуральности без объяснений,

используют расплывчатые слова вроде «эко» или «био» без доказательств,

обещают экологичность, но не уточняют, что именно — продукт, упаковку или процесс.

Бывали случаи поддельных сертификатов и указания обязательных свойств как уникальных преимуществ.

Самые большие нарушения — в заявках с «натур», «эко» и «био» (47% ложных), а также в указании процента натуральных компонентов (79% неправды). Абсолютно все товары с размытыми «зелеными» словами признаны гринвошингом.

При этом в исследовании нашли и хорошие примеры: пару продуктов с настоящими экомаркамировками и отсутствием ложных заявлений об экологическом производстве.

Анализ провели в октябре 2025 года, изучив топ-1000 кремов и шампуней, продававшихся с начала года в крупных онлайн-магазинах, среди 321 российского и иностранного бренда.