Женщины в России активно осваивают специальности, которые традиционно считались мужскими. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа», изучившие динамику откликов соискательниц в преддверии 8 марта. Наибольший всплеск интереса зафиксирован в транспортной сфере. Подробности — в распоряжении «Инка».

За минувшую зиму количество откликов от женщин на вакансии водителей строительной и промышленной техники выросло на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет об управлении экскаваторами, бульдозерами, автокранами и погрузчиками. Работодатели предлагают таким сотрудницам в среднем 85 тыс. руб. в месяц.

В полтора раза чаще женщины стали откликаться на вакансии водителей грузового транспорта. Здесь средняя зарплата достигает почти 140 тыс. руб. в месяц. На 54% выросло число откликов на позиции электрогазосварщиков — специалистов по сварке металлоконструкций и прокладке трубопроводов. Им готовы платить в среднем 134 тыс. руб.

Почти на 50% увеличилось число откликов от женщин на вакансии автомехаников со средней зарплатой 106 тыс. руб., на 45% — шиномонтажниц с доходом 81 тыс. руб. Все зарплаты указаны для специалистов с опытом от года до трех лет, фактический заработок может быть выше с учетом премий и региональных надбавок.

В «Авито Работе» отмечают, что при выборе профессии женщины сегодня ориентируются прежде всего на уровень дохода и стабильность. Кроме того, растет интерес к вахтовому формату: почти 6% работающих россиянок уже имеют такой опыт, а еще 17% рассматривают возможность работать вахтой в ближайшем будущем.

