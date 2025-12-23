Искусственный интеллект быстро перестал быть для HR экспериментом и стал рабочим инструментом. Почти все российские HR-специалисты так или иначе уже используют ИИ или собираются внедрить его в ближайшие годы. При этом отношение к технологиям остается осторожным: более трети опасаются, что ошибки алгоритмов могут привести к неверным кадровым решениям. Об этом говорится в совместном исследовании «МТС Линк» и HR-платформы Jinn. Подробности— в распоряжении «Инка».

pikisuperstar / Freepik

По данным опроса, 97% респондентов уже применяют ИИ в работе либо планируют это сделать в перспективе одного–двух лет. Однако в большинстве компаний технологии появляются не как часть общей стратегии, а по инициативе отдельных HR-специалистов. Лишь около трети участников исследования сообщили, что ИИ внедряется централизованно, через корпоративные подписки или встроенные решения в HR-системах.

Здесь и далее пресс-служба «МТС Линк»

Пока бизнес выбирает самые безопасные сценарии. Чаще всего ИИ используют для подбора персонала и первичного отбора резюме (28%), а также в корпоративном обучении (23%). При этом ожидания заметно опережают реальную практику. HR-специалисты хотели бы активнее применять чат-ботов и интеллектуальный поиск, автоматизировать построение карьерных траекторий и индивидуальных планов развития, а также шире использовать ИИ в обучении — но такие инструменты пока внедрены далеко не везде.

CEO HR-платформы Jinn Валерий Мешков отмечает, что подобный разрыв между интересом и масштабированием характерен и для зарубежных рынков:

«По данным McKinsey, большинство зарубежных компаний тестирует работу с ИИ, но пока не разворачивает ее на полную мощность. Как и на российском рынке, лишь треть организаций масштабирует проекты с ИИ. Мы добавляем ИИ в процессы оценки и развития персонала. Компании накапливают данные: результаты Performance Review, запросы сотрудников к сервисным отделам, обратную связь коллег. Обработать такие объемы информации силами HR-специалистов невозможно. На помощь приходит ИИ. Он готовит выводы для отчетов HR и подбирает материалы для индивидуальных планов развития сотрудников. При масштабировании таких проектов выигрывают все: и бизнес, и люди».

Самым чувствительным направлением остается удержание персонала. Анализаторы речи, предикторы выгорания и увольнений считают полезными 21% HR-профессионалов, но на практике такие решения внедрены лишь у 3% компаний — разрыв между ожиданиями и реальностью здесь самый заметный.

Главное ограничение — не технологии, а доверие. 38% опрошенных опасаются кадровых ошибок из-за некорректных рекомендаций ИИ. Еще 27% называют среди рисков безопасность персональных данных, а 26% — утрату человеческого контакта в работе с сотрудниками. В целом участники исследования сходятся в том, что роль ИИ должна сводиться к анализу и рекомендациям, а ответственность и финальные решения — оставаться за человеком.

Директор по привлечению и работе с талантами «МТС Линк» Яков Сайдин подтверждает, что практическая польза ИИ для HR уже очевидна, но требует осторожного подхода:

«Искусственный интеллект способен значительно облегчить работу HR-специалиста: мы в «МТС Линк» убеждаемся в этом на собственном примере, тестируя новые инструменты для найма, адаптации, корпоративного обучения и удержания сотрудников. При этом HR-профессионалы подчеркивают, что риски, связанные с утечками данных и ошибками алгоритмов, действительно существуют. Например, данные, которые специалисты загружают в публичные нейросети, могут использоваться для их дообучения и попасть в открытый доступ. Вследствие этого компаниям важно развивать компетенции сотрудников HR-департаментов в области использования ИИ, уделяя особое внимание информационной безопасности, особенностям формулирования запросов и проблеме галлюцинаций моделей».

В опросе, проведенном в декабре 2025 года, приняли участие 123 HR-специалиста и руководителя из разных отраслей — от IT и телекома до промышленности, образования, фармацевтики и агросектора. Две трети выборки составили представители средних и крупных компаний. Исследование организовали «МТС Линк» и Jinn при поддержке сообщества Digital Learning и платформы «Эволв».