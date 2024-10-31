Бывает трудно почувствовать удовлетворение от жизни, когда перед человеком встают сложные задачи, но по словам Рене Мюттус, редактора European Journal of Personality, оказывается, что то, насколько человек в целом удовлетворен своей жизнью, в большей степени связано с его личностью, чем с его опытом, сообщает CNBC.

Мюттус рассказал в статье для Psychology Today, что люди с более высокой зарплатой, высоким социальным положением и нормальным здоровьем оценивают свою удовлетворенность жизнью несколько выше, чем те, кто зарабатывает меньше, не имеет крепких отношений или нездоров.

По его словам, важно понимать, что эти факторы гораздо слабее, чем многие думают. Эксперт рассказывает, что есть некоторые черты личности, которые на самом деле лучше предсказывают удовлетворенность жизнью.

Вот четыре черты удовлетворенных людей:

эмоционально стабильный;

добросовестный;

экстравертный;

приятный.

В 2020 году исследователи провели мета-анализ, чтобы определить, существует ли связь между чертами личности из «Большой пятерки» и удовлетворенностью жизнью, и обнаружили, что вышеперечисленные черты тесно связаны с большей удовлетворенностью жизнью.

В этом году Мюттус и другие исследователи решили проверить, изменятся ли результаты, если определить черты личности человека по тому, как он сам себя описывает и как его описывают близкие люди.

«Помимо черт «Большой пятерки», таких как эмоциональная стабильность, экстраверсия и добросовестность, для удовлетворенных людей было характерно ощущение понимания, возбуждения и решительности, в то время как менее удовлетворенные люди были склонны чувствовать себя завистливыми, скучающими, использованными, неспособными и не вознагражденными», — пишет Мюттус.

Данные результаты показывают, что обстоятельства жизни не обязательно должны определять удовлетворенность жизнью. Можно повысить свою эмоциональную устойчивость, стать более осознанным в выборе и принять другие черты личности, которые ведут к большей удовлетворенности жизнью.

Ранее Дэвид Рок, основатель и генеральный директор компании NeuroLeadership Institute, которая занимается научными разработками в области лидерства, поделился одной вещью, которую делают успешные люди и которая помогает им достигать своих многочисленных целей: они «лучше управляют своим мозгом».