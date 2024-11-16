Доктор Фрэнк Липман имеет более чем 35-летний опыт работы в функциональной медицине и на протяжении всей карьеры он считал исследования в области долголетия венцом своей работы. Исследователь стал автором книги «Новые правила хорошего старения» и поделился с CNBC ежедневными привычкам для долгой и здоровой жизни.

«Почти все, что я рекомендую своим пациентам, я делаю сам», — говорит он. Для поддержания здоровья тела Липман занимается спортом, в том числе силовыми нагрузками, аэробными и интервальными высокоинтенсивными тренировками несколько раз в неделю.

По словам доктора, он часто ходит пешком, очень много двигается, старается ложиться спать в одно и то же время каждую ночь и ежедневно занимается медитацией. Липман отмечает, что принимает большое количество добавок, включая витамин D и рыбий жир, а также использует гормональную терапию. «Я делаю много всего, чтобы улучшать свое здоровье и принимаю меры превентивно», — рассказывает он.

Для поддержания здоровья мозга Липман сделал картирование мозга и теперь около 5-6 раз в неделю использует прибор для биомагнитной стимуляции. В контексте питания доктор отметил, что придерживается диеты с низким содержанием сахара, углеводов и белков и соблюдает интервалы. Для специалиста важно, чтобы в рационе было достаточно белка. Он ест много зеленых листовых и некрахмалосодержащих овощей, отдает предпочтение ягодам перед фруктами.

Топ-4 ежедневных практики для долгой и здоровой жизни по методу Липмана:

тело: физические упражнения, постоянный режим сна и бодрствования, медитации и пищевые добавки;

здоровье мозга: программа картирования и терапия красным светом, а также снижение стресса и улучшение сна;

социальная адаптация: времяпровождение с близкими людьми, особенно с внуком;

ежедневный рацион: много белка, в частности, за счет жирной рыбы, некрахмалосодержащие овощи и ягоды.

Ранее исследователи рассказали о пяти простых методах, которых можно применять, чтобы достичь долголетия. Обобщили данные многолетних исследований и научных наблюдений.