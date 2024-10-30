По словам профессора Гарвардской школы бизнеса Эми Эдмондсон, неспособность достичь цели в настоящем времени покажет вам, что нужно сделать по-другому в будущем. Если вы беретесь за новый проект и хотите извлечь максимальную пользу из этого процесса, Эдмондсон рекомендует убедиться, что вы двигаетесь согласно этим четырем критериям.

Прежде, чем Джефф Безос превратил Amazon в самую прибыльную в мире платформу для онлайн-покупок, он запустил zShops. Эта программа, ранее называвшаяся Amazon Auctions, позволяла сторонним продавцам размещать свои продукты на Amazon. Но это начинание потерпело полный провал, поскольку продавцы посчитали пользовательский опыт слишком сложным.

«Я думаю, пришло семь человек, если считать моих родителей, братьев и сестер, — сказал Безос. — Аукционы трансформировались в zShops, который по сути представлял собой версию аукционов с фиксированной ценой. Но опять же, никаких покупателей».

Однако эти усилия привели к созданию Amazon Marketplace, на котором зарегистрировано 2,5 млн сторонних продавцов. Подобные успехи как у Безоса, обычно катализируются неудачами, которые можно назвать продуктивными.

По словам Эми Эдмондсон, которая также является автором книги «Правильный вид неправильного: наука правильного провала», неспособность достичь цели должна прояснить, что вам нужно делать по-другому в будущем. Продуктивная неудача учит вас тому, как выглядит путь.

Вот четыре критерия, на которые следует обратить внимание, чтобы превратить свои неудачи в ценный опыт:

1. Пробуйте себя на «новой территории»

Займитесь деятельностью, в которой у вас нет опыта. «Если я завтра решу взяться за скрипку, для меня это будет “новая территория”, — говорит Эдмондсон. — Если я решу написать совершенно новую книгу, которой еще не существует, то это по определению «новая территория», и на этом пути будут неудачи в начинаниях».

2. Работайте над достижением цели

Проясните для себя то, чего вы хотите достичь. Действуя намеренно, вы сможете лучше отслеживать свой прогресс и учиться по пути к цели.

Цель не обязательно должна быть высокой. Возможно, вы хотите пробежать милю за семь минут. Но если это «новая территория», то вряд ли вам удастся добиться поставленной цели в своей первой пробежке. Однако наличие якоря может помочь вам оставаться сосредоточенным.

3. Проводите исследования

Когда вы планируете заняться чем-то новым, не нужно сразу уходить в это занятие с головой. Сначала проведите домашнюю работу, с чего должен начать человек с вашим уровнем навыков и какие шаги вам следует предпринять, чтобы достичь своей цели.

4. Не спешите

Не тратьте все свои ресурсы на новый проект, к которому только собираетесь приступать. Вместо этого идите к своей цели маленькими шагами, чтобы иметь возможность скорректировать курс по мере необходимости, говорит Эдмондсон.

Дэвид Рок, основатель и генеральный директор NeuroLeadership Institute, компании, занимающейся научными разработками в области лидерства, утверждает, что есть одна вещь, которую делают успешные люди и которая помогает им достигать своих многочисленных целей: они «лучше управляют своим мозгом».