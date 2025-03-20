Сюзанна Б. О’Брайен является основателем и генеральным директор Doulagivers Institute. Как медсестра хосписа с более чем 20-летним стажем, ей приходилось сидеть со многими пациентами в конце их жизни. Она обнаружила, что для большинства людей смерть — не самый большой страх. Она назвала 4 самые популярные исповеди людей перед смертью.

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По ее словам, когда люди не признают, что смерть — это естественная часть пути, или относятся к ней так, будто это не произойдет, они не заботятся о важных вещах: чему учиться и кем быть.

Чаще всего люди полностью выбрасывают из головы планы на конец жизни или говорят себе о том, что займуться этим вопросом на пенсии, или когда у них будет достаточно денег, или «когда придет время». Но время — самый ценный ресурс, и как только человек понимает, что оно ограничено, сожаления выходят на поверхность.

О’Брайен утверждает, что слышала сотни предсмертных признаний с сожалениями, и они разделяют много похожих тем. Вот наиболее распространенные из них:

1. «Я сожалею, что не последовал зову своего сердца и не нашел своего истинного предназначения»

Многие люди принимают решения, поддаваясь внешним воздействиям. Это может быть влияние семейных убеждений или стремление соответствовать ожиданиям общества. Такой подход влияет на выбор карьеры, построение отношений и самопредставлению, отмечает эксперт.

«Вы можете ненавидеть свою работу, но не уходите, потому что она хорошо оплачивается. Вы обеспокоены своим романтическим партнером, но не прекращаете отношения. Вы можете одеваться определенным образом, потому что думаете, что это единственный способ, которым вас примут», — объясняет О’Брайен.

По ее словам, когда люди строго придерживаются того, что хотят для них другие, они остаются несчастными, застрявшими и потерянными. Она утверждает, что когда человек является своим настоящим подлинным «Я», это позволяет ему вести осмысленную, целеустремленную и наполненную жизнью жизнь.

2. «Я сожалею, что у меня не хватило смелости любить других в полной мере»

Одним из пациентов О’Брайен был 69-летний мужчина, который добился невероятного богатства и успеха. Он входил в 1% самых богатых людей в США. У него были дома по всему миру, личный самолет и множество автомобилей. На смертном одре он рассказывал ей обо всех родственниках и друзьях, с которыми он разорвал отношения из-за денег, ревности и мелких ссор.

«Я держался за злость и отрезал людей за глупости, и я даже не могу вспомнить, почему, — рассказал он ей. — В то время я думал, что так проще, но в итоге я был печальным и одиноким большую часть своей жизни. Я так и не нашел любви. Я никогда не давал себе шанса испытать ее, и теперь я знаю, что в этом весь смысл жизни. Теперь я понял! Пожалуйста, расскажите другим мою историю».

Будучи молодой медсестрой хосписа, О’Брайен была поражена этим сожалением, поскольку слышала его от самых разных людей, представителей всех религий и культур.

3. «Я сожалею, что у меня не хватило смелости позволить другим любить меня в полной мере»

Из-за боли и страданий, которые люди испытывают в жизни, очень часто они возводят стены вокруг своего сердца, пытаясь защитить его, объясняет эксперт. По ее словам, это может быть полезно только в краткосрочной перспективе. Она отмечает, что когда человек постоянно делает это и никогда не разрушает эти «стены», он в конечном итоге строит целую крепость.

«Никакая любовь не входит и никакая любовь не выходит, — говорит О’Брайен. — Мы можем думать, что эта практика защищает нас, но на самом деле мы находимся в тюрьме, которую сами же и создали».

Она утверждает, что когда люди подходят к концу жизни, они сожалеют о той тюрьме, которую построили для себя, а также о том, что не проявили больше смелости, чтобы открыть свое сердце и впустить в него других.

4. «Я сожалею, что не любил себя и осуждал»

По словам эксперта, если смысл жизни в том, чтобы испытать истинную и безусловную любовь, то эта любовь должна начинаться с нас самих.

Когда О’Брайен работает с людьми в конце жизни и они делятся с ней своими сожалениями, она предлагает им вернуться к каждому сожалению и вспомнить все детали, задавая следующие вопросы:

«Кем вы работали?»

«Где вы жили?»

«Кто был в вашей жизни?»

«Какие трудности или проблемы вы испытывали?».

Спрашивая людей о том, сделали ли они все что могли, учитывая, где человек был и что пережил, О’Брайен почти всегда получала положительный ответ. «Удивительно, как мало у нас сочувствия к себе».

Жизнь — это опыт обучения, и он может быть очень трудным. Как только человек это поймет, он, по словам О’Брайен, сможет увидеть свой выбор в более снисходительном свете. Она утверждает, что это осознание позволяет людям обрести мир и сострадание к себе, что помогает примириться им со своими прошлыми сожалениями.

Медсестра хосписа Джули Макфадден также ухаживает за людьми, которые находятся на грани смерти. По ее словам, эта работа дает ей возможность увидеть, о чем сожалеют людей в последние моменты их жизни. Ранее она рассказала о трех самых распространенных вещах, которые люди вспоминают на смертном одре.