Бернадетт Джой — генеральный директор Crush Your Money Goals, компании по обучению личным финансам. Джой понимает тех, кто чувствует, себя так, будто не успел получить денежную премию, и хочет помочь другим обрести финансовый покой. Как финансовый тренер, она помогла тысячам людей избавиться от долгов, научиться управлять сбережениями и начать инвестировать, пишет CNBC.

Бернадетт Джой, филиппинка-американка в первом поколении, с ранних лет научилась экономить деньги везде, где только можно, наблюдая за тем, как ее родители-иммигранты пытаются воплотить в жизнь американскую мечту. В 2016 году между ипотекой, студенческими кредитами и повседневными счетами, она оказалась в долгах на сумму $300 тыс.

Тогда Джой начала заниматься личными финансами, и пыталась узнать все, что может помочь ей изменить свою ситуацию. Она разработала план, благодаря которому за три года расплатилась с долгами и в итоге стала миллионершей в 30 лет. Сегодня она ведет коучинговый бизнес под названием Crush Your Money Goals, где учит других, как заставить деньги работать на них.

Прежде чем стать предпринимательницей и миллионершей, Джой 10 лет проработала в отделе кадров и рекрутинга в нескольких финансовых компаниях и технологических стартапах. За это время она крайне редко сталкивалась с ситуацией, когда женщины вели с ней переговоры о зарплате.

Но теперь, как финансовому тренеру, ей приходится часто слышать от своих клиенток вопросы, подобные этому: «Я работаю в этой компании уже несколько лет. Я точно знаю, что мне недоплачивают за мою работу. Я знаю это, потому что я изучаю диапазоны зарплат на других работах, и моя зарплата намного ниже медианной. Я хотела бы обсудить с руководителем вопрос о повышении зарплаты, но не знаю, как начать».

Переговоры о зарплате — задача не из легких, особенно если у сотрудника есть синдромом самозванца или другая неуверенность в себе. «Эти советы — мои главные секреты ведения переговоров, они должны помочь вам подойти к этому процессу с уверенностью» — заявляет Джой.

1. Стремитесь к тому, чтобы каждый год обсуждать свою зарплату

Цена отказа от переговоров крайне высока, особенно для женщин. Поэтому стоит просить прибавку каждый год, даже если нет уверенности, что получите ее. «Если переговоры станут нормой, а не исключением, это увеличит ваше благосостояние и приблизит вас к свободе, которую вы заслуживаете» — заверяет Джой.

2. Запрашивая идеальную зарплату, называйте конкретные цифры

Исследования показывают, что просьба точной, а не округленной, суммы заработной платы во время переговоров может дать преимущество. Когда сотрудник или потенциальный кандидат использует конкретное и точное число в своем первоначальном запросе на переговорах с рекрутером, это заставляет поверить, что кандидат исходит из информации, исследования и компетентности. «Я с большей вероятностью сделаю окончательное предложение, близкое к тому, что запрашивал человек» — говорит коуч.

Выбор конкретной суммы может быть основан на авторитетных онлайн-источниках, в которых указаны диапазоны зарплат для выбранной работы и должности. Сумма также может быть основана на личных потребностях.

По мнению Джой, основанному на ее опыте, соискатель редко получает отпор, если называет конкретную цифру.

3. Используйте свое резюме как сценарий

Большинство резюме, которые доводилось читать Джой, были наполнены ненужными деталями, которые можно было бы более лаконично изложить с помощью глаголов действия и достижений.

В этих резюме почти всегда встречаются слова, которые прозвучали бы неловко или скованно, если читать текст резюме вслух. Например: «Я работаю независимо» или «Я энергичный командный игрок с отличными навыками письменного общения».

Если резюме составлено грамотно и в разговорной форме, оно может стать ключевым аргументом во время переговоров. Оно даст основания работодателю сделать предложение с большей зарплатой.

Вместо пустых фраз стоит привести краткие причины, по которым повышение оплаты труда будет означать увеличение прибыли компании, например:

Как ваш вклад увеличил доход;

Как вы улучшили процессы, чтобы сократить расходы;

Как вы можете быть более эффективным и выполнять работу быстрее, чем ваши коллеги.

«Ожидания менеджеров по найму высоки как никогда, а время их внимания короче, чем когда-либо. Прочитайте свое резюме вслух и напишите так, как будто вы говорите естественно во время собеседования. — Советует Джой. — И, пожалуйста, никаких двухстраничных резюме. Не превышайте одну страницу, независимо от того, как долго вы работаете».

4. Распланируйте свои финансы так, чтобы иметь возможность уйти

Эксперт утверждает, что это главный и самый эффективный инструмент в переговорах. «Вы должны быть готовы и способны уйти, — говорит Джой. — Рассматривая свои финансы, вы должны знать, от какого предложения вы откажетесь. Это может быть основано на ваших финансовых потребностях, рыночной стоимости или просто на том, что вам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо из-за зарплаты, которую вы приносите домой».

«Я уже несколько лет не имею долгов, и у меня есть уверенность в том, что я смогу отказаться от любой работы, предложение которой не соответствует моим потребностям или ожиданиям. Вы сможете получить подходящую возможность и не соглашаться на меньшее, чем вы и ваши таланты стоят».

Ранее облачная CRM-система для рекрутинга Talantix рассказала Inc. о результатах опроса работодателей, в ходе которого они рассказали, как кандидатам не стоит вести себя на собеседовании. В топ-10 вошли неопрятный внешний вид, несовпадение устного рассказа с резюме (57%), самопрезентация без подтверждения квалификации (56%), а также молчание и немногословность (51%).