Сотрудники зачастую тратят большое количество времени на подготовку к важному разговору, чтобы попросить о повышении, полагая, что именно тогда решится их будущее. Парадокс заключается в том, что реальные возможности для продвижения возникают не в один момент, а в многочисленных мелочах на протяжении года. Каждая презентация, каждое решение и каждый проект влияют на представление руководителей профессиональных качеств сотрудников.
К моменту формирования обсуждений о повышении, примерно 85% решений о продвижении уже принято. Это объясняет, почему даже самые подготовленные специалисты часто сталкиваются с возражениями, такими как:
Преодоление парадокса оценки производительности означает осознание того, что каждое взаимодействие — это возможность повлиять на восприятие потенциала руководством. Хорошая новость заключается в том, что ожидание специального момента для начала формирования пути к повышению не требуется.
Вот несколько стратегий, которые помогли сотрудникам получить заслуженные повышения и увеличения заработной платы, в том числе в таких крупных компаниях, как Google, Amazon и Microsoft.
1. Использование концепции предварительной подготовки
Следует искать возможности для незаметного утверждения своих амбиций, избегая официальных разговоров на эту тему. Целесообразно применять технику, разработанную психологом Робертом Чалдини, которая позволяет влиять на восприятие и отношение окружающих, таких как начальство, другие руководители и коллеги. Это поможет сделать так, чтобы момент для официального запроса о повышении воспринимался как естественное развитие, а не как внезапное желание.
Например, когда начальник в ходе личной беседы говорит о новой инициативе, уместно отреагировать так: «Замечательно слышать, что мы движемся в направлении расширения в области ИИ. Я уже ознакомился с этим вопросом и вижу, как мы можем улучшить наш подход. Я бы хотел поучаствовать в стратегическом планировании в этой области».
Кроме того, при достижении значимого успеха или отмечая важное событие, можно сказать: «Я очень рад, что наша презентация для клиента прошла успешно. Общение с заинтересованными сторонами дало мне понимание того, как выглядит более высокая позиция, и мне действительно интересно получить больше руководящих обязанностей».
2. Заключение контракта
Перед тем, как напрямую просить о повышении, важно обсудить, что потребуется для продвижения по службе. Это можно назвать «заключением контракта» — достижение четкого соглашения о необходимых шагах для перехода на следующий уровень. Когда руководитель озвучивает свои критерии, он не только соглашается с тем, что повышение возможно, но и становится более заинтересованным в развитии сотрудника, так как помогает спланировать процесс.
Можно использовать такой сценарий: «Я с радостью готов расти вместе с командой и хотел бы понять, как обычно выглядит повышение на желаемую должность. Какие навыки или опыт предпочтительны для данной вакансии?»
Также можно задать следующие вопросы:
Такой подход превращает потенциальное продвижение в конструктивный разговор, проясняя процесс через чек-лист. Когда наступит время для обзора, можно сослаться на ранее обсужденные аспекты, например: «Ранее мы обсудили, что улучшение привлечения клиентов является ключевым шагом к развитию. Теперь я управляю расширением в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а воронка продаж была доработана мной, что привело к увеличению конверсии на 40%».
3. Просьбу о повышении зарплаты следует представить как корректировку, основанную на справедливости и взаимности
Люди, естественно, стремятся к сбалансированным отношениям, и когда запрос на увеличение дохода воспринимается как восстановление равновесия, а не как просьба о привилегиях, вероятность положительного отклика значительно возрастает.
Обсуждение размера компенсации в контексте «соответствия» или «отражения текущих обязанностей» демонстрирует, что сотрудник не просто требует больше денег, а указывает на необходимость соразмерности зарплаты с его новыми и увеличившимися обязанностям.
Например, можно использовать следующие подходы:
4. Стоит начать уже сегодня
Не стоит дожидаться следующего отчетного периода. Установив фундамент в виде четких критериев для продвижения по службе и правильно организовав обсуждения, можно трансформировать процесс карьерного роста из рискованной просьбы в естественный этап развития.
Для многих сотрудников просьба о повышении заработной платы может быть трудной. Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, тимлид и руководитель группы CRM-маркетологов Екатерина Агаева рассказала, как правильно просить повышения зарплаты. Она отмечает, что на него можно рассчитывать при расширении круга обязанностей, высоких показателях работы или если зарплата ниже рыночной.