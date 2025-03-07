Сотрудники зачастую тратят большое количество времени на подготовку к важному разговору, чтобы попросить о повышении, полагая, что именно тогда решится их будущее. Парадокс заключается в том, что реальные возможности для продвижения возникают не в один момент, а в многочисленных мелочах на протяжении года. Каждая презентация, каждое решение и каждый проект влияют на представление руководителей профессиональных качеств сотрудников.

К моменту формирования обсуждений о повышении, примерно 85% решений о продвижении уже принято. Это объясняет, почему даже самые подготовленные специалисты часто сталкиваются с возражениями, такими как:

«Необходим больший опыт в разных функциональных областях»;

«Бюджет уже распределен»;

«Для этой вакансии требуется более сильное стратегическое мышление».

Преодоление парадокса оценки производительности означает осознание того, что каждое взаимодействие — это возможность повлиять на восприятие потенциала руководством. Хорошая новость заключается в том, что ожидание специального момента для начала формирования пути к повышению не требуется.

Вот несколько стратегий, которые помогли сотрудникам получить заслуженные повышения и увеличения заработной платы, в том числе в таких крупных компаниях, как Google, Amazon и Microsoft.

1. Использование концепции предварительной подготовки

Следует искать возможности для незаметного утверждения своих амбиций, избегая официальных разговоров на эту тему. Целесообразно применять технику, разработанную психологом Робертом Чалдини, которая позволяет влиять на восприятие и отношение окружающих, таких как начальство, другие руководители и коллеги. Это поможет сделать так, чтобы момент для официального запроса о повышении воспринимался как естественное развитие, а не как внезапное желание.

Например, когда начальник в ходе личной беседы говорит о новой инициативе, уместно отреагировать так: «Замечательно слышать, что мы движемся в направлении расширения в области ИИ. Я уже ознакомился с этим вопросом и вижу, как мы можем улучшить наш подход. Я бы хотел поучаствовать в стратегическом планировании в этой области».

Кроме того, при достижении значимого успеха или отмечая важное событие, можно сказать: «Я очень рад, что наша презентация для клиента прошла успешно. Общение с заинтересованными сторонами дало мне понимание того, как выглядит более высокая позиция, и мне действительно интересно получить больше руководящих обязанностей».

2. Заключение контракта

Перед тем, как напрямую просить о повышении, важно обсудить, что потребуется для продвижения по службе. Это можно назвать «заключением контракта» — достижение четкого соглашения о необходимых шагах для перехода на следующий уровень. Когда руководитель озвучивает свои критерии, он не только соглашается с тем, что повышение возможно, но и становится более заинтересованным в развитии сотрудника, так как помогает спланировать процесс.

Можно использовать такой сценарий: «Я с радостью готов расти вместе с командой и хотел бы понять, как обычно выглядит повышение на желаемую должность. Какие навыки или опыт предпочтительны для данной вакансии?»

Также можно задать следующие вопросы:

«Какие этапы покажут, что я готов к повышению? Я бы хотел иметь четкие цели, к которым нужно стремиться»;

«Существует ли типичная последовательность действий или план перехода к новым обязанностям? Мне нужно поставить перед собой реалистичные задачи»;

«Кто еще должен одобрить решение о моем повышении?».

Такой подход превращает потенциальное продвижение в конструктивный разговор, проясняя процесс через чек-лист. Когда наступит время для обзора, можно сослаться на ранее обсужденные аспекты, например: «Ранее мы обсудили, что улучшение привлечения клиентов является ключевым шагом к развитию. Теперь я управляю расширением в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а воронка продаж была доработана мной, что привело к увеличению конверсии на 40%».

3. Просьбу о повышении зарплаты следует представить как корректировку, основанную на справедливости и взаимности

Люди, естественно, стремятся к сбалансированным отношениям, и когда запрос на увеличение дохода воспринимается как восстановление равновесия, а не как просьба о привилегиях, вероятность положительного отклика значительно возрастает.

Обсуждение размера компенсации в контексте «соответствия» или «отражения текущих обязанностей» демонстрирует, что сотрудник не просто требует больше денег, а указывает на необходимость соразмерности зарплаты с его новыми и увеличившимися обязанностям.

Например, можно использовать следующие подходы:

«Учитывая мои новые и расширенные обязанности, было бы разумно рассмотреть возможность корректировки моей зарплаты, чтобы она соответствовала этим задачам»;

«Теперь, когда я занимаюсь управлением наших крупных клиентов, мне хотелось бы обсудить возможность пересмотра моего вознаграждения, чтобы оно соответствовало уровню этой должности».

4. Стоит начать уже сегодня

Не стоит дожидаться следующего отчетного периода. Установив фундамент в виде четких критериев для продвижения по службе и правильно организовав обсуждения, можно трансформировать процесс карьерного роста из рискованной просьбы в естественный этап развития.

Для многих сотрудников просьба о повышении заработной платы может быть трудной. Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, тимлид и руководитель группы CRM-маркетологов Екатерина Агаева рассказала, как правильно просить повышения зарплаты. Она отмечает, что на него можно рассчитывать при расширении круга обязанностей, высоких показателях работы или если зарплата ниже рыночной.