Прожить жизнь без сожалений невозможно, говорит автор мировых бестселлеров Дэниел Пинк. Пинк проанализировал результаты многолетних исследований и опросил более 26 тыс. людей из 130 стран об их самых больших сожалениях для своей книги «Сила сожаления», опубликованной в 2022 году.

«Сожаление — одна из самых распространенных эмоций, которую испытывают люди, — отметил Пинк. — Тем не менее нам долго внушали, что мы всегда должны быть оптимистичными, и когда мы ощущаем сожаление, нам кажется, что мы единственные, кто это переживает».

Согласно исследованию, большинство людей испытывали сожаление по четырем основным причинам:

Сожаления о прошлом — это «мелкие решения, которые люди принимают в начале своей жизни и которые со временем приводят к серьезным последствиям», — говорит Пинк. Например, отсутствие регулярных взносов в пенсионный фонд.

Сожаления о нерешительности возникают из-за упущенных возможностей, когда риск не был принят. К примеру, желание открыть собственный бизнес, но страх неудачи мешает сделать этот шаг, что в итоге приводит к недовольству работой в корпоративной среде.

Моральные сожаления связаны с осознанным выбором плохого решения вместо более разумного варианта. Например, давний случай грубости по отношению к кому-то в колледже может вызвать долгосрочное чувство вины.

Сожаления о потерянных связях возникают, когда близкие отношения теряются, будь то платоническая или романтическая связь. К примеру, потеря контакта с лучшим другом из-за нехватки времени для общения может оставить ощущение утраты.

«Главное — не зацикливаться на сожалениях», — подчеркивает Пинк, добавляя, что игнорирование этих чувств или жизнь в «яростном отрицании» совершенных ошибок приводит к ухудшению психического здоровья и застою в жизни.

Вместо этого важно преобразовать негативные эмоции в нечто значимое. Пинк рекомендует обсуждать свои переживания в непринужденной обстановке с другими людьми, что помогает избавиться от чувства вины. Делая это, можно не только облегчить свое эмоциональное состояние, но и помочь другим избежать аналогичных ошибок. Однако некоторые сожаления сложнее исправить. Например, когда личные чувства не были выражены по отношению к умершему близкому человеку; но можно найти способ помочь окружающим избежать таких ошибок.

Когда люди приближаются к концу своей жизни, они часто выражают желание лучше выстраивать отношения, проявлять больше благодарности за мелочи, а также ценить собственное здоровье, пока оно было. Об этом рассказывает медсестра хосписа и писательница Джули Макфадден.

По словам Пинка, чтобы избежать подобных сожалений, важно развивать осознанность — признавать и анализировать свои прошлые действия, а также проявлять сострадание к себе. «Это довольно просто, — отметил он. — Относитесь к себе с добротой, а не с презрением».

Многие люди пытаются жить под девизом «без сожалений», отбрасывая мысли о прошлых ошибках и уверенно смотря в будущее. Девиз американского писателя и журналиста Дэниела Пинка прямо противоположный: «Пожалуйста, покажите мне как можно больше сожалений».