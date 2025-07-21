Размытое зрение, усталость глаз и трудности с фокусировкой — все это может быть признаками одного из самых распространенных нарушений рефракции. С этим состоянием живет почти 40% людей, и большинство даже не подозревает о нем до визита к офтальмологу. Откуда оно берется, чем грозит и можно ли его скорректировать?

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Вы когда-нибудь слышали от окулиста, что форма вашего глаза напоминает футбольный мяч? Или замечали, что картинка перед глазами становится все более размытой, а сосредоточиться на ней становится труднее?

Если да, то вполне возможно, что у Вас астигматизм — один из самых распространенных видов рефракционных нарушений зрения. С ним живут около 40% людей по всему миру.

Что вызывает астигматизм?

Глаз устроен как камера: свет проходит через роговицу и фокусируется на сетчатке. Чтобы изображение было четким, все элементы глаза — роговица, хрусталик и сетчатка — должны быть определенной формы. Нарушение этой формы приводит к тому, что свет рассеивается и фокус оказывается смещен. Это и есть рефракционная ошибка.

Астигматизм возникает, когда поверхности глаза теряют идеальную сферичность. Он бывает правильным и неправильным:

Правильный астигматизм — самый распространенный. Он часто связан с овальной, а не круглой формой роговицы. Точные причины до конца не ясны, но генетика играет заметную роль.

Неправильный астигматизм встречается реже и возникает из-за рубцов, новообразований или заболеваний вроде кератоконуса, при котором роговица истончается и деформируется.

Если роговица теряет гладкость, свет рассеивается по сетчатке, вызывая искажения, двоение, снижение четкости и чувствительность к яркому свету.

Астигматическая роговица длиннее, чем у нормального глаза. (BruceBlaus/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Астигматизм — это новое заболевание?

Вовсе нет. Еще в 1727 году Исаак Ньютон описал, как неровности на поверхности могут нарушать фокусировку света. А в 1800 году ученый Томас Янг, сам страдавший от астигматизма, рассказал об этом в своих лекциях.

В 1825 году астроном Джордж Эйри первым предложил использовать цилиндрические линзы — они до сих пор применяются в коррекции. Сам термин «астигматизм» появился в 1846 году и буквально означает «отсутствие точки» (греч. a- — «без», stigma — «пятно»), указывая на потерю фокусировки.

Как измеряется астигматизм?

Регулярный астигматизм выявляется в ходе обычной проверки зрения — с подбором линз.

Нерегулярный требует более точной диагностики — топографии роговицы, которая создает трехмерную карту поверхности глаза и выявляет мельчайшие неровности.

Что делать, если у меня астигматизм?

Астигматизм может проявиться в любом возрасте и со временем изменяться. При легкой степени вы можете не замечать проблем. Но со временем он может вызывать:

размытость и искажения изображения;

усталость глаз и перенапряжение;

головные боли и понижение контрастности.

Варианты коррекции зависят от формы и степени астигматизма:

Цилиндрические очки или контактные линзы — для регулярного астигматизма.

Лазерная коррекция зрения — если степень позволяет и нет противопоказаний.

Ортокератология (орток-к) — ночные жесткие линзы, временно изменяющие форму роговицы.

Жесткие контактные линзы — при неправильной форме роговицы.

Пересадка роговицы — в редких, тяжелых случаях.

Важно помнить: очки и мягкие линзы не всегда справляются с нерегулярным астигматизмом — тут чаще нужны более жесткие или специализированные средства коррекции.

А если астигматизм у ребенка?

У детей астигматизм может повлиять на развитие: мешать учебе, затруднять участие в спортивных играх. Если не лечить сильный астигматизм, он может привести к:

амблиопии (ленивому глазу),

косоглазию.

Ранняя диагностика — ключевой шаг. Регулярные осмотры у офтальмолога позволяют выявить нарушение вовремя и начать лечение до того, как возникнут осложнения.