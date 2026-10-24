Сознательно выполняют часть работы без нейросетей 43% продвинутых пользователей искусственного интеллекта. Так они сохраняют собственные навыки. Эти данные привела директор по управлению человеческим капиталом и организационными изменениями «Яков и Партнеры» Татьяна Шилова.

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По ее словам, такой результат объясняется растущим пониманием: долгосрочная востребованность зависит от способностей самого человека, а без регулярной практики они слабеют. Тот же подход, считает эксперт, нужен в образовании, где ИИ используют все чаще. Технология должна оставаться инструментом и не заменять мышление.

Также эксперт назвала навыки, которые пользователи ИИ считают все более важными: контроль качества результатов (50%) и критическое мышление (46%). Раньше ценность специалиста определяли доступ к знаниям и умение решать сложные интеллектуальные задачи.

Сейчас анализ текстов, написание кода и обобщение информации берет на себя ИИ. Роль человека смещается к постановке цели, организации процесса, проверке итога и ответственности за решение.

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В образовании, отметила Шилова, нейросети умеют персонализировать занятия, объяснять сложные темы простым языком и быстро давать обратную связь. Но обучение не должно сводиться к получению готовых ответов, а это, по ее наблюдению, нередко происходит.

Если студент выполняет задание с помощью ИИ, но не может объяснить логику решения, проверить факты или применить знания, результат остается сомнительным. Чем мощнее инструменты, тем внимательнее нужно относиться к фундаментальному образованию: чтобы отличать знание от убедительно сформулированной ошибки, нужны прочные знания, логика и самостоятельное мышление.

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