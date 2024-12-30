Человек может испытывать счастье, когда слышит любимую песню или встречает старого друга. По мнению эксперта, положительные эмоции необходимы, чтобы чувствовать себя счастливым, даже несмотря на трудности и негативные факторы, которые часто могут отвлекать.

Главное привнести в свою жизнь больше счастливых моментов — не случайно, а по собственному выбору. Но для этого потребуется душевная сила и дисциплина, чтобы изменить точку зрения и сделать выбор, который принесет радость, особенно в моменты негативных эмоций. Сильные духом люди опираются на эти пять фраз, которые способны придать сил.

«Дело не в том, что я потерял, а в том, что у меня еще есть»

В моменты трудностей легко зациклиться на потерях. Можно переживать по поводу упущенного времени, финансов или из-за неудачи в каком-либо проекте. Чувствовать себя потерянным при увольнении или испытывать печаль из-за того, что друг переехал в другой город.

В такие моменты важно сосредоточиться на том, что осталось, так как это может радикально изменить восприятие ситуации. Исследования показывают, что практика благодарности способствует улучшению общего состояния. В описанных случаях можно быть благодарным за полученные уроки, за возможность проводить больше времени с близкими, за новые направления для путешествий и за дружбу, которую можно развивать на расстоянии.

«Не существует идеального пути»

Неуверенность в правильности выбранного пути или беспокойство из-за того, что все идет не так, как хотелось бы, могут привести к зацикливанию на негативе. Однако важно помнить, что в жизни всегда будут непредвиденные повороты и сложности.

Гораздо проще принимать несовершенные обстоятельства и преодолевать препятствия, ведь это помогает обрести радость. Стоит лишь вспомнить о каком-нибудь счастливом достижении или результате.

«Пусть будет так»

Когда вы разочарованы, а кто-то рекомендует просто «отпустить это», такой совет может вызвать еще большее раздражение. Ведь проигнорировать случившееся и свои эмоции вряд ли получится.

Лучше сказать себе: «Пусть будет так». Это значит принять ситуацию — более надежный способ выйти из негативного состояния. Не нужно стремиться избавиться от неприятных воспоминаний или изменить свое отношение к произошедшему. Важно признать, что испытывать эмоции — это естественно, и сосредоточиться на будущем.

«Большая картина, маленький шаг»

Когда человек сталкивается с трудностями, он может потерять самообладание. Небольшие проблемы иногда начинают казаться огромными. Фраза «Большая картина, маленький шаг» выполняет две важные функции:

Прежде всего, она напоминает о главной жизненной цели или мечте и о том, кем хочется стать в будущем. Когда проблема рассматривается в контексте общей картины, она теряет свою значимость и становится менее пугающей.

Эта фраза также помогает найти одно маленькое действие, которое можно предпринять, чтобы вернуться на путь прогресса и оптимизма. Этот первый шаг приведет к следующему маленькому шагу. И так постепенно движение будет продолжаться.

«Негативные обстоятельства создают убеждения, а не последствия»

Идея заключается в том, чтобы напомнить себе, что трудности не обязательно приводят к негативным последствиям. Конечный результат определяется реакцией на них и теми убеждениями, которые формируются из-за этих ситуаций.

Следует помнить, что фраза: «Я буду счастлив, когда…» — это ловушка. Легко попасться на мысль, что счастье — это пункт назначения. Если говорить себе: «Я буду счастлив, когда, наконец, получу повышение» или «Если бы только удалось влезть в свои старые джинсы, то я был бы счастлив», то радость ускользает.

Психически сильные люди занимаются практикой, которая называется «Благодарность за трудности». Это позволяет замечать и чувствовать благодарность за маленькие положительные моменты, даже в трудные времена.

Любой человек может столкнуться с большим количеством неудач, отвлекающих факторов и проблем. Именно поэтому всем людям нужна стойкость во все более хаотичном мире. Устойчивость — это одна из шести «ментальных мышц», по мнению экспертов, составляющих ментальную силу, или способность продуктивно регулировать свои эмоции, мысли и поведение. Она необходима для достижения успеха, но ее трудно культивировать.