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5 фраз, которые используют психологически устойчивые люди, чтобы быть счастливыми

Человек может испытывать счастье, когда слышит любимую песню или встречает старого друга. По мнению эксперта, положительные эмоции необходимы, чтобы чувствовать себя счастливым, даже несмотря на трудности и негативные факторы, которые часто могут отвлекать.

Главное привнести в свою жизнь больше счастливых моментов — не случайно, а по собственному выбору. Но для этого потребуется душевная сила и дисциплина, чтобы изменить точку зрения и сделать выбор, который принесет радость, особенно в моменты негативных эмоций. Сильные духом люди опираются на эти пять фраз, которые способны придать сил.

«Дело не в том, что я потерял, а в том, что у меня еще есть»

В моменты трудностей легко зациклиться на потерях. Можно переживать по поводу упущенного времени, финансов или из-за неудачи в каком-либо проекте. Чувствовать себя потерянным при увольнении или испытывать печаль из-за того, что друг переехал в другой город.

В такие моменты важно сосредоточиться на том, что осталось, так как это может радикально изменить восприятие ситуации. Исследования показывают, что практика благодарности способствует улучшению общего состояния. В описанных случаях можно быть благодарным за полученные уроки, за возможность проводить больше времени с близкими, за новые направления для путешествий и за дружбу, которую можно развивать на расстоянии.

«Не существует идеального пути»

Неуверенность в правильности выбранного пути или беспокойство из-за того, что все идет не так, как хотелось бы, могут привести к зацикливанию на негативе. Однако важно помнить, что в жизни всегда будут непредвиденные повороты и сложности.

Гораздо проще принимать несовершенные обстоятельства и преодолевать препятствия, ведь это помогает обрести радость. Стоит лишь вспомнить о каком-нибудь счастливом достижении или результате.

«Пусть будет так»

Когда вы разочарованы, а кто-то рекомендует просто «отпустить это», такой совет может вызвать еще большее раздражение. Ведь проигнорировать случившееся и свои эмоции вряд ли получится.

Лучше сказать себе: «Пусть будет так». Это значит принять ситуацию — более надежный способ выйти из негативного состояния. Не нужно стремиться избавиться от неприятных воспоминаний или изменить свое отношение к произошедшему. Важно признать, что испытывать эмоции — это естественно, и сосредоточиться на будущем.

«Большая картина, маленький шаг»

Когда человек сталкивается с трудностями, он может потерять самообладание. Небольшие проблемы иногда начинают казаться огромными. Фраза «Большая картина, маленький шаг» выполняет две важные функции:

  • Прежде всего, она напоминает о главной жизненной цели или мечте и о том, кем хочется стать в будущем. Когда проблема рассматривается в контексте общей картины, она теряет свою значимость и становится менее пугающей.
  • Эта фраза также помогает найти одно маленькое действие, которое можно предпринять, чтобы вернуться на путь прогресса и оптимизма. Этот первый шаг приведет к следующему маленькому шагу. И так постепенно движение будет продолжаться.

«Негативные обстоятельства создают убеждения, а не последствия»

Идея заключается в том, чтобы напомнить себе, что трудности не обязательно приводят к негативным последствиям. Конечный результат определяется реакцией на них и теми убеждениями, которые формируются из-за этих ситуаций.

Следует помнить, что фраза: «Я буду счастлив, когда…» — это ловушка. Легко попасться на мысль, что счастье — это пункт назначения. Если говорить себе: «Я буду счастлив, когда, наконец, получу повышение» или «Если бы только удалось влезть в свои старые джинсы, то я был бы счастлив», то радость ускользает.

Психически сильные люди занимаются практикой, которая называется «Благодарность за трудности». Это позволяет замечать и чувствовать благодарность за маленькие положительные моменты, даже в трудные времена.

Любой человек может столкнуться с большим количеством неудач, отвлекающих факторов и проблем. Именно поэтому всем людям нужна стойкость во все более хаотичном мире. Устойчивость — это одна из шести «ментальных мышц», по мнению экспертов, составляющих ментальную силу, или способность продуктивно регулировать свои эмоции, мысли и поведение. Она необходима для достижения успеха, но ее трудно культивировать.

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