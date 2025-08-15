Некоторые люди, едва появляясь в комнате, мгновенно привлекают внимание окружающих. Их тон и подбор слов излучают уверенность и профессионализм. При этом они не выглядят так, будто слишком стараются произвести впечатление.

Annie Spratt, Unsplash

По словам Мелоди Уайлдинг, дипломированного специалиста по социальной работе, бизнес-тренера и профессора в области человеческого поведения, это может вызывать недоумение и даже разочарование у тех, кто умен и опытен, но не получает заслуженного признания.

Эксперт отмечает, что успех таких выдающихся людей не является магией, а их стилю общения можно обучиться. Как автор книги Managing Up и консультант лидеров Google, Amazon и других компаний из списка Fortune 500 на протяжении 15 лет, Уайлдинг выделила определенные закономерности, которые помогают создавать атмосферу авторитета еще до получения формальной должности.

По ее словам, когда человек говорит с ясностью и убежденностью, окружающие начинают воспринимать его как лидера и относиться с большим уважением. Она выделяет пять фраз, которые используют люди, облаченные властью, и объясняет, почему они так эффективны для усиления влияния.

1. «Наши варианты — A, B и C. Я рекомендую…»

Уайлдинг поясняет: вместо длинных и сбивчивых рассуждений важно структурировать информацию, обозначить возможные решения и дать четкую рекомендацию.

Например: «У нас есть три варианта: продлить срок, добавить ресурсы или сократить объем. Я предлагаю привлечь двух подрядчиков на шесть недель, чтобы мы могли начать вовремя и минимизировать затраты».

2. «Вот что я вижу…»

Эксперт советует избегать чрезмерно осторожных вступлений вроде: «Возможно, я что-то упускаю…». Даже в случае неопределенности лучше фокусироваться на том, что уже известно:

«Вот чем я могу поделиться на данный момент: мы видим улучшения в трех секторах…»;

«Я заметил устойчивую тенденцию в данных, которая началась во втором квартале…»

3. «Что означает…»

По наблюдению Уайлдинг, многих специалистов обходят при повышении, потому что они акцентируют внимание на действиях, а не на результатах. Вместо «Я обновил базу данных клиентов» стоит пояснить ценность проделанной работы: «Теперь в базе данных клиентов обновлены показатели, а это значит, что у отдела продаж есть точные данные».

4. «Дальше нам нужно…»

Эффективные лидеры, по ее словам, формулируют четкие призывы к действию, избегая расплывчатых формулировок: «Далее нам нужно ваше одобрение контракта, чтобы мы могли начать реализацию в понедельник».

5. «Что стоит за вашей реакцией?»

Уайлдинг отмечает, что лидеры с развитой проницательностью глубже исследуют реакцию собеседника, чтобы понять возможные возражения. Для этого можно спросить:

«Что вас больше всего беспокоит?»

«Какие еще факторы нам следует учитывать?»

По ее мнению, такие вопросы помогают раскрыть скрытые причины сопротивления, понять внутреннюю политику компании и в итоге повысить шансы на успех.