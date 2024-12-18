Доктор Мониша Бханоте имеет почти 30-летний опыт работы в области здоровья и долголетия. Все, что она рекомендует пациентам, эксперт практикует и в своей жизни. Как геронтолог и специалист по клеточному здоровью она обладает знаниями о том, как прожить долгую и здоровую жизнь — и делится ими с CNBC.

В своей книге «Анатомия благополучия» Бханоте рассматривает многие практики долголетия. Ее образ жизни направлен на улучшение здоровья и оптимизацию благополучия. По словам врача, нужен целостный подход к телу: питание, осмысленная активность, работа над здоровьем мозга и нейропластичности, а также оптимизация режима с помощью восстанавливающего сна. Бханоте применяет этот подход к своей жизни и делится с пациентами, а также выступает экспертом на мероприятиях.

Женщина напомнила, что в силах каждого заботиться о своем теле, и то, как люди заботятся о нем, может потенциально предотвратить или купировать болезнь.

Вот 5 принципов здорового образа жизни, которые рекомендует своим пациентам Бханоте:

Тело: здоровое питание, осмысленная активность, полезные для мозга занятия, оптимальный сон;

Здоровье мозга: отказ от ультрапереработанных продуктов, употребление в пищу преимущественно выращенных в домашних условиях фруктов и овощей, медитация и ежедневная ходьба на расстояние 6-8 км;

Социальные связи: общение с людьми виртуально несколько раз в день, налаживание контактов во время выступлений;

Рацион: растительная, безглютеновая пища разных цветов радуги — 10 различных видов фруктов и овощей в каждом приеме пищи;

Пища для ума: подкасты и аудиокниги.

Первое, на что нужно обратить внимание, — это питание. Бханоте исключает из своего рациона ультрапереработанные продукты, и делает это уже давно. В пище много химических веществ и добавок, которые организм не может расщепить, и это приводит к воспалению. Поэтому женщина самостоятельно выращивает некоторые плоды. У нее есть гидропонный сад (где растения выращивают без почвы, в искусственной среде — прим.ред.), там растет зелень, а также 5-6 фруктовых деревьев.

Составляя рацион, Бханоте придерживается растительной пищи и не употребляет глютен. Но когда она путешествует по таким регионам, как Европа или Азия, где производство продуктов питания часто соответствует гораздо более высоким стандартам, она может употреблять продукты, содержащие его. Овощи и фрукты она выбирает по сезону. Цель на каждый прием пищи — есть плоды разных цветов, поскольку каждый цвет отвечает за разные полезные элементы.

Бханоте отмечает, что ест много салатов. В них она добавляет свежую измельченную мяту и кинзу, которые обладают детоксикационными и противовоспалительными свойствами, а также редис, огурцы, фиолетовую капусту и нашинкованную морковь. Полученный состав эксперт может дополнить черникой или гранатами и порцией авокадо со смесью семян кунжута, конопли и подсолнечника.

«Мой обычный салат — это отражение философии #CellCare, созданной для обеспечения яркого сочетания фитонутриентов, полифенолов и необходимых питательных веществ, которые поддерживают жизнеспособность клеток. Мои блюда включают темную листовую зелень, например шпинат или кейл, и запеченный тофу или порцию черных бобов для белка», — объясняет она.

Также Бханоте включает в свой день практики, которые улучшают нейронные связи, а также ведет активную жизнь. Она является сертифицированным преподавателем йоги и медитации и тщательно подходит к выбору видов упражнений. В частности, женщина старается проходить по 6-8 км в день.

По словам врача, ее социальная активность во многом виртуальная. Половину дня она общается по телефону, а затем много гуляет. Примерно раз в месяц она выступает на каком-нибудь мероприятии, где общается с людьми.

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