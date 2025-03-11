Эксперты ПСБ и «Опоры России» подсчитали индекс RSBI (Russia Small Business Index) и обратили внимание на то, что инвестиционная активность малого и среднего бизнеса упала ниже 50%, тогда как удовлетворительным уровнем считается 70%. Компании не готовы вкладывать средства из-за высоких ставок, инфляции и дорогой рабочей силы. Эти показатели Центробанк учитывает при принятии решений относительно ключевой ставки.

51% малых и средних предприятий (МСП) заявили, что не планируют в 2025 году делать вложения в свое развитие. Таким образом инвестировать готовы меньше половины (49%). По данным экспертов ПСБ и «Опоры России», в прошлом году этот показатель составлял 58%.

Старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина подчеркнула, что удовлетворительным можно считать уровень инвестиционной активности, при котором порядка 65–70% компаний заявляют о готовности вкладываться в себя.

Среди основных направлений инвестиций организации выбрали вложения в основной капитал — приобретение машин, оборудования, строительство новых объектов. «Бизнес, очевидно, переходит в режим экономии», — отметила Жимерина.

Наиболее значительно сокращать вложения намерены в торговле. 58% представителей этой отрасли будут снижать инвестактивность. Компании из этого сегмента чаще других используют банковские кредиты в качестве источника финансирования.

По словам координатора «Деловой России» в СЗФО Дмитрия Панова, менее всего инвестиции сократили компании, занятые в сфере IT и научно-технической деятельности, активно поддерживаемые государством, а также субъекты МСП, ориентированные на критически значимые госзакупки.

По данным исследования, в первую очередь на объеме инвестиций сказывается ключевая ставка, которая сейчас находится на уровне 21%. Наиболее уязвимыми к ее изменениям оказываются ресурсо- и капиталоемкие отрасли, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также инвестиционную активность затрудняют дефицит кадров и сопутствующее ему существенное увеличение зарплат, считает Жимерина. Так, на начало 2025 года в секторе занято чуть выше 15 млн человек, а за это время зарплаты выросли почти в два раза — до 86,5 тыс. руб.

Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов считает, что снижение инвестиций может привести к сокращению предложения на рынке товаров и услуг и, как следствие, росту цен на 30-40%. Это, в свою очередь, повлияет на рост инфляции, которая уже превысила 10%.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников отметил, что снижение деловой активности МСП приведет к убыткам компаний, а, возможно, и к банкротствам.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что ведомство уже фиксирует признаки охлаждения экономики страны. По прогнозам министерства, в этом году ВВП увеличится лишь на 2,5%, тогда как в предыдущем этот показатель составил 4,1%. При этом эксперты уверены, что экономика замедлится еще сильнее — до 1,5%.

По словам Решетникова, Банк России на следующем заседании по ключевой ставке, которое пройдет 21 марта, учтет инвестиционную активность МСП и откажется от повышения. Индекс RSBI, который считают ПСБ и «Опора России», учитывается при принятии решений ЦБ, на его показатели ссылалась Эльвира Набиуллина на пресс-конференциях по итогам заседаний по ставке.

По ее словам, возможность избежать охлаждения экономики является важным аргументом для регулятора. Решетников же отмечает, что основой при принятии решения для Центробанка станет динамика цен. Он считает, что инфляция не позволит снизить ставку минимум до лета.