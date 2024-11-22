Тодд Грейвс, соучредитель Raising Cane’s Chicken Fingers, продолжает работать даже в отпуске. Однако для него очень важно уделять достаточно времени своей семье. Ради этого Грейвс встает в 4:30 утра, что позволяет ему поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Грейвс выстраивает свой график так, чтобы успевать и работать, и уделять время личной жизни. Он старается находить время для общения с семьей даже во время активного развития бизнеса. Если бы уровень успеха удовлетворял бизнесмена, он мог бы снизить рабочую нагрузку. Однако он не собирается останавливаться в попытках расширить сеть ресторанов, ожидая, что к концу года выручка составит почти $5 млрд.

«Я так же занят, как и многие мои знакомые, и путешествую не меньше, но мне удается составить график, который позволяет мне находить время для общения с детьми, семьей и лучшими друзьями», — делится Грейвс, который управляет Raising Cane’s почти 30 лет с момента открытия первого ресторана.

По его словам, управлять миллиардной компанией и уделять внимания жене и двум детям требует от него крайне тщательной организации. Он планирует свой день и старается выделять время для семьи, даже если чувствует усталость. Иногда его жена привозит детей в офис, чтобы они могли поужинать вместе и поиграть с ним перед сном.

«Работа всегда занимает много времени, так что нужно уметь тщательно все организовывать, — говорит Грейвс. — Вы можете уставать, но вы не будете слоняться без дела. И вы будете с таким же энтузиазмом проводить время со своей семьей».

Подход Грейвса подразумевает использование таймбоксинга — методики управления временем, при которой выделяются определенные промежутки для конкретных задач. Когда время определенной задачи истекает, следует переходить к следующему пункту в расписании, несмотря ни на что.

Использование таймбоксинга может помочь справиться с прокрастинацией, утверждает один из экспертов в области поведения Нир Эяль: «Если у вас нет времени на физические упражнения, на общение с семьей, с друзьями, на целенаправленную работу, то ничего не получится».

Психолог Каси Таллент также советует посвящать свои выходные определенным задачам: общению с близкими, восстановлению сил и ограничению социальных сетей. «В нашем обществе так много внимания уделяется тому, чтобы все успевать и выполнять обязательства перед другими, но важно не забывать о себе», — отметила Таллент.

Чтобы избежать выгорания на работе, сервис по подбору персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как россияне справляются с этим состояние. Самым популярном методом оказался активный отдых. В опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.