Мэриан Ильич стоит у руля многомиллиардной империи, включающей сеть пиццерий Little Caesars, спортивные клубы и недвижимость в Детройте. Несмотря на скромное начало и тяготение к частной жизни, она стала одной из самых богатых женщин Америки. Как ей это удалось и какие споры вызывает бизнес ее семьи?

Мэриан Ильич

90-летняя соучредительница Little Caesars Мэриан Ильич — третья по богатству женщина в США, самостоятельно заработавшая свое состояние. По оценкам Forbes, на вторник чистая стоимость активов Ильич составляет $6,9 млрд. Большая часть этого состояния, вероятно, поступает от сети пиццерий Little Caesars, которую она основала вместе со своим покойным мужем Майклом Ильичем в Гарден-Сити (штат Мичиган) в 1959 году. По данным Forbes, Little Caesars приносит около $5 млрд годовых продаж по всей сети.

В детстве Ильич наполняла диспенсеры для салфеток, солонки и перечницы в ресторане своего отца, согласно данным веб-сайту Ilitch Holdings. Став взрослой, она работала в розничной торговле и клерком по бронированию в Delta Air Lines, прежде чем выйти замуж и стать матерью на полный рабочий день. Пара вложила свои семейные сбережения в открытие первого заведения Little Caesars.

Все началось с открытия маленького кафе

Little Caesars открыла свою первую франчайзинговую точку в Уоррене, штат Мичиган, в 1962 году, и с тех пор быстро росла: через семь лет компания открыла свой 50-й ресторан, говорится на сайте компании. Согласно данным, у нее тысячи точек по всему миру, причем около 80 % из них принадлежат франчайзи.

Другая часть состояния семьи Ильич связана с их инвестициями в город Детройт. Ильич и ее муж приобрели хоккейный клуб Detroit Red Wings за $8 млн в 1982 году. В 1992 году ее муж также купил бейсбольную команду Detroit Tigers у основателя Domino’s Pizza Тома Монагана за $85 млн.

В 1987 году пара приобрела Fox Theatre, расположенный в центре Детройта, и вложила $12,5 млн в его реставрацию, сообщает Detroit News. Кроме того, Ильич владеет отелем-казино MotorCity Casino Hotel в Детройте, сначала инвестировав в него, а затем выкупив долю у партнеров за $525 млн в 2005 году, по данным ESPN.

Некоторые инвестиционные проекты семьи Ильич вызвали споры. В частности, семья пообещала вложить $200 млн в развитие района вокруг Little Caesars Arena, которая открылась в сентябре 2017 года. Однако, как отмечала The Guardian в октябре 2018 года, некоторые местные жители скептически отнеслись к тому, что эти инвестиции действительно принесли пользу жителям района.

Ильич на протяжении всей взрослой жизни, как и ее муж, избегала внимания общественности. Примечательно, что Майкл Ильич втайне помогал оплачивать аренду жилья для иконы движения за гражданские права Розы Паркс в 1990-х годах, после того как она переехала в квартиру в центре Детройта, сообщал Sports Business Journal в 2014 году.

«Важно, чтобы люди знали, что сделал мистер Майк Ильич для мисс Розы Паркс, потому что это символизирует то, что он всегда делал для жителей нашего города», — сказал изданию Дэймон Кит, бывший судья Окружного суда 6-го апелляционного округа США, который познакомил Паркс с Майклом.

«Нечасто встретишь таких людей, как Майк и Мэриан, которые хотят помочь, когда это действительно необходимо», — отметил Кит в интервью Washington Post в феврале 2017 года.