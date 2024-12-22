Любой квалифицированный психотерапевт подтвердит, что в отношениях не существует строгих правил. Успешные пары могут выглядеть совершенно по-разному, а на поведение каждого из них влияют культурное происхождение, его детство и опыт прошлых отношений. Однако есть один совет, который является универсальным для любой пары: нужно очень много разговаривать. Исследования показывают, что пары, которые открыто выражают понимание и сочувствие друг к другу, имеют более крепкие и долгосрочные отношения.

Эми Морин, психотерапевт и автор книги «13 вещей, которые не делают психически сильные пары», рассказала CNBC Make It, что она выделила конкретные фразы, которые часто употребляют люди в здоровых отношениях. «Если вы и ваш партнер регулярно используете эти фразы, это признак того, что вы уже являетесь психологически крепкой парой, — говорит она. — А если вы еще не используете их, вы можете начать применять их и вскоре заметите, как вы становитесь сильнее как индивидуально, так и вместе».

Вот шесть фраз, которые используют успешные пары, по мнению специалистов по работе с отношениями:

1. «Мне предстоит сказать то, что может тебя огорчить»

Не стоит скрывать от партнера потенциально болезненную правду. Даже если это может вызвать у него дискомфорт, лучше всего открыто обсудить переживания. При этом важно делать это с учетом чувств другого человека. Прежде чем говорить, что-то вроде: «Мне было неприятно, когда ты рассказал своей матери о наших личных отношениях», можно выразить понимание, отметив, что такая информация может огорчить. «Осознание своих ошибок и открытое обсуждение своих потребностей могут укрепить ваши отношения», — отмечает Морин.

2. «Мне нужна твоя поддержка прямо сейчас»

Чтобы выяснить, что помогает любви оставаться крепкой, клинические психологи и исследователи Джон и Джули Готтман провели интервью с более чем 3 тыс. пар, а за некоторыми из них наблюдали на протяжении 20 лет. Не существует универсального решения для конфликтов, но некоторые беседы оказываются очень эффективными. «Ваша задача — позволить себе быть уязвимым, превратив нападение и защиту в самораскрытие и открытость», — отмечают исследователи. Фразы «Можно мне обнять тебя?» или «Мне нужна твоя поддержка прямо сейчас» помогают понять, что один из партнеров испытывает сильные эмоции и ему нужна небольшая передышка.

3. «Я понимаю твои чувства»

Иногда чувства партнера могут не совпадать с собственными, но это не исключает возможности их признания. Фраза «Я разделяю твои чувства» может стать поддерживающей и показать наличие сопереживания, отмечает Морин.

4. «Я никогда не рассматривал это с твоей точки зрения»

Иногда возникает желание уступить своему партнеру или хотя бы подтвердить его слова. Готтманы обозначают эти выражения как «переход к согласию». Такие фразы как: «Давай найдем компромисс» или «Твое мнение имеет место быть», демонстрируют свое внимание к партнеру, а не просто попытку отстоять свою позицию.

5. «Я сожалею о том, что так поступил»

Признание своей вины в конфликте является ключевым шагом к взаимному росту, отмечает Мори. «Когда вы берете на себя ответственность за свой поступок, вы повышаете шансы на то, что ваш партнер тоже примет ответственность за свой, — говорит она. — Таким образом, обе стороны могут сосредоточить свои усилия на принятии решения, а не зацикливаться на обвинениях и спорах о том, кто стал причиной проблемы».

6. «Давай вместе подумаем, что мы можем сделать»

Успешные пары решают проблемы вместе. Даже если проблема не связана с отношениями, совместный поиск решения может укрепить связь. «Если некоторые вопросы в конечном итоге зависят не от вас, например, конфликт с руководителем Ваше стремление помочь показывает, что вы готовы поддержать своего партнера в принятии правильного решения», — говорит Мори.

Считается, что в романтических отношениях психологически здорово чувствовать глубокое чувство принадлежности и привязанности. Однако чрезмерная зависимость от другого человека вредит не только вашему благополучию, но и вашим отношениям. Психолог назвала девять фраз, которые никогда не произносят здоровые пары.